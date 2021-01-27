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Матвиенко призвала пресекать попытки переписать историю
Матвиенко призвала пресекать попытки переписать историю
Необходимо пресекать любые попытками замолчать, исказить правду или переписать историю в угоду политической конъюнктуре, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:43
2021-01-27T11:43
освенцим
российский еврейский конгресс
ленинград
валентина матвиенко
совет федерации рф
европа
израиль
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Необходимо пресекать любые попытками замолчать, исказить правду или переписать историю в угоду политической конъюнктуре, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении в связи с международным Днём памяти жертв Холокоста.27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, установленный Генеральной Ассамблеей ООН 15 лет назад."В наступившем веке, опираясь на горький опыт прошлого, необходимо защитить человечество от проявлений пороков ксенофобии, геноцида и экстремизма, важно пресекать любые попытки замолчать, исказить правду, переписать историю в угоду политической конъюнктуре. Мы всегда будем помнить, насколько трудным был путь к великой Победе, передавать правду о героях новым поколениям, воспитывать молодежь в духе патриотизма и гражданственности", - отметила она.Матвиенко напомнила, что, согласно материалам Нюрнбергского процесса, в Европе в период Холокоста были убиты миллионы человек, среди которых сотни тысяч наших соотечественников – расстрелянных, повешенных, сожженных в печах концлагерей, умерших от голода и болезней. "Массовое уничтожение войсками фашистской Германии других народов не перестает ужасать и сегодня. Сколько бы лет ни прошло, невозможно забыть масштаб этих злодеяний. Для таких преступлений нет и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения",- подчеркнула спикер.Матвиенко открыла также в среду в Совфеде выставку "Лучи Света: судьба женщины в годы Холокоста". Она приурочена к 76-й годовщине освобождения Освенцима советскими войсками."Символично, что именно эта дата объявлена международным Днём памяти жертв Холокоста, днём нашей общей скорби по безвинно погибшим от рук нацистов в годы Второй мировой войны. В лагерях смерти истреблялись миллионы пленников, включая женщин, детей, стариков. Это были люди разных национальностей, убеждений, вероисповеданий", - отметила председатель верхней палаты.Она подчеркнула, что в годы войны еврейский народ понёс страшную, огромную жертву и поблагодарила организаторов выставки - посольство Израиля в России, Российский еврейский конгресс и научно-просветительский центр "Холокост" - за неоценимый вклад в сбережение исторической памяти.По словам Матвиенко, выставка в Совфеде рассказывает, в том числе, о советских женщинах-врачах, которые оказывали помощь измученным узникам освобождённых лагерей. Их бесценный опыт, накопленный в годы войны с ранеными, истощенными людьми, в том числе, блокадниками Ленинграда, помог спасти тысячи человеческих жизней в освобождённых концлагерях, сказала она.Выставка, развернутая в Совете Федерации, подготовлена израильским национальным мемориалом Катастрофы и Героизма "Яд Вашем" в сотрудничестве с посольством Израиля в РФ, Российским еврейским конгрессом и Научно-просветительским центром "Холокост".Один из разделов экспозиции посвящен советским женщинам-врачам, принимавшим участие в освобождении и спасении узников лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).
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освенцим, российский еврейский конгресс, ленинград, валентина матвиенко, совет федерации рф, европа, израиль, общество

Матвиенко призвала пресекать попытки переписать историю

11:43 27.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Необходимо пресекать любые попытками замолчать, исказить правду или переписать историю в угоду политической конъюнктуре, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении в связи с международным Днём памяти жертв Холокоста.
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, установленный Генеральной Ассамблеей ООН 15 лет назад.
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"В наступившем веке, опираясь на горький опыт прошлого, необходимо защитить человечество от проявлений пороков ксенофобии, геноцида и экстремизма, важно пресекать любые попытки замолчать, исказить правду, переписать историю в угоду политической конъюнктуре. Мы всегда будем помнить, насколько трудным был путь к великой Победе, передавать правду о героях новым поколениям, воспитывать молодежь в духе патриотизма и гражданственности", - отметила она.
Матвиенко напомнила, что, согласно материалам Нюрнбергского процесса, в Европе в период Холокоста были убиты миллионы человек, среди которых сотни тысяч наших соотечественников – расстрелянных, повешенных, сожженных в печах концлагерей, умерших от голода и болезней. "Массовое уничтожение войсками фашистской Германии других народов не перестает ужасать и сегодня. Сколько бы лет ни прошло, невозможно забыть масштаб этих злодеяний. Для таких преступлений нет и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения",- подчеркнула спикер.
Матвиенко открыла также в среду в Совфеде выставку "Лучи Света: судьба женщины в годы Холокоста". Она приурочена к 76-й годовщине освобождения Освенцима советскими войсками.
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"Символично, что именно эта дата объявлена международным Днём памяти жертв Холокоста, днём нашей общей скорби по безвинно погибшим от рук нацистов в годы Второй мировой войны. В лагерях смерти истреблялись миллионы пленников, включая женщин, детей, стариков. Это были люди разных национальностей, убеждений, вероисповеданий", - отметила председатель верхней палаты.
Она подчеркнула, что в годы войны еврейский народ понёс страшную, огромную жертву и поблагодарила организаторов выставки - посольство Израиля в России, Российский еврейский конгресс и научно-просветительский центр "Холокост" - за неоценимый вклад в сбережение исторической памяти.
По словам Матвиенко, выставка в Совфеде рассказывает, в том числе, о советских женщинах-врачах, которые оказывали помощь измученным узникам освобождённых лагерей. Их бесценный опыт, накопленный в годы войны с ранеными, истощенными людьми, в том числе, блокадниками Ленинграда, помог спасти тысячи человеческих жизней в освобождённых концлагерях, сказала она.
Выставка, развернутая в Совете Федерации, подготовлена израильским национальным мемориалом Катастрофы и Героизма "Яд Вашем" в сотрудничестве с посольством Израиля в РФ, Российским еврейским конгрессом и Научно-просветительским центром "Холокост".
Один из разделов экспозиции посвящен советским женщинам-врачам, принимавшим участие в освобождении и спасении узников лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).
 
ОсвенцимРоссийский еврейский конгрессЛенинградВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЕвропаИзраильОбщество
 
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