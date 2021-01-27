Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/covid19-1594812315.html
Названы два "предвестника госпитализации" при коронавирусе
Названы два "предвестника госпитализации" при коронавирусе
Создатели приложения COVID Symptom Study, собирающего данные о течении коронавирусной инфекции, назвали два симптома, после которых чаще всего возникает... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:46
2021-01-27T16:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_09e60d9e290fed5f7decf0a544f166f5.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Создатели приложения COVID Symptom Study, собирающего данные о течении коронавирусной инфекции, назвали два симптома, после которых чаще всего возникает необходимость госпитализации. Об этом сообщает Express. Как объяснили авторы исследования Клэр Стивс и Тим Спектор, продолжающаяся лихорадка и потеря аппетита — когда человек буквально отказывается от приема пищи — являются "серьезными предвестниками" госпитализации. В мире выявили около ста миллионов случаев коронавирусной инфекции, свыше 2,1 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены почти 3,8 миллиона человек, из которых более 3,2 миллиона выздоровели и свыше 71 тысячи скончались. За последние сутки зафиксировано 17,7 тысячи новых случаев. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594725206.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f60b3cfd41f9c6fd0d237ba0bea7e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире

Названы два "предвестника госпитализации" при коронавирусе

15:46 27.01.2021 (обновлено: 16:34 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Создатели приложения COVID Symptom Study, собирающего данные о течении коронавирусной инфекции, назвали два симптома, после которых чаще всего возникает необходимость госпитализации. Об этом сообщает Express.
Как объяснили авторы исследования Клэр Стивс и Тим Спектор, продолжающаяся лихорадка и потеря аппетита — когда человек буквально отказывается от приема пищи — являются "серьезными предвестниками" госпитализации.
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 06:09Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
В мире выявили около ста миллионов случаев коронавирусной инфекции, свыше 2,1 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены почти 3,8 миллиона человек, из которых более 3,2 миллиона выздоровели и свыше 71 тысячи скончались. За последние сутки зафиксировано 17,7 тысячи новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
03:07В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
02:39Умерла американская актриса Клорис Личмен
Лента новостейМолния