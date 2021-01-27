https://ria.ru/20210127/covid19-1594812315.html
Названы два "предвестника госпитализации" при коронавирусе
Названы два "предвестника госпитализации" при коронавирусе
Создатели приложения COVID Symptom Study, собирающего данные о течении коронавирусной инфекции, назвали два симптома, после которых чаще всего возникает... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:46
2021-01-27T15:46
2021-01-27T16:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_09e60d9e290fed5f7decf0a544f166f5.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Создатели приложения COVID Symptom Study, собирающего данные о течении коронавирусной инфекции, назвали два симптома, после которых чаще всего возникает необходимость госпитализации. Об этом сообщает Express. Как объяснили авторы исследования Клэр Стивс и Тим Спектор, продолжающаяся лихорадка и потеря аппетита — когда человек буквально отказывается от приема пищи — являются "серьезными предвестниками" госпитализации. В мире выявили около ста миллионов случаев коронавирусной инфекции, свыше 2,1 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены почти 3,8 миллиона человек, из которых более 3,2 миллиона выздоровели и свыше 71 тысячи скончались. За последние сутки зафиксировано 17,7 тысячи новых случаев. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594725206.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f60b3cfd41f9c6fd0d237ba0bea7e28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире