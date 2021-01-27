https://ria.ru/20210127/covid19-1594812315.html

Названы два "предвестника госпитализации" при коронавирусе

Названы два "предвестника госпитализации" при коронавирусе

Создатели приложения COVID Symptom Study, собирающего данные о течении коронавирусной инфекции, назвали два симптома, после которых чаще всего возникает... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:46

2021-01-27T15:46

2021-01-27T16:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Создатели приложения COVID Symptom Study, собирающего данные о течении коронавирусной инфекции, назвали два симптома, после которых чаще всего возникает необходимость госпитализации. Об этом сообщает Express. Как объяснили авторы исследования Клэр Стивс и Тим Спектор, продолжающаяся лихорадка и потеря аппетита — когда человек буквально отказывается от приема пищи — являются "серьезными предвестниками" госпитализации. В мире выявили около ста миллионов случаев коронавирусной инфекции, свыше 2,1 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены почти 3,8 миллиона человек, из которых более 3,2 миллиона выздоровели и свыше 71 тысячи скончались. За последние сутки зафиксировано 17,7 тысячи новых случаев. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594725206.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире