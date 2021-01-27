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Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов

Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов

Актер Андрей Болсунов скончался в среду на 53-м году жизни, сообщила пресс-служба театра "Гоголь-центр" в Instagram. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:08

2021-01-27T15:08

2021-01-27T15:14

культура

гоголь-центр

москва

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Актер Андрей Болсунов скончался в среду на 53-м году жизни, сообщила пресс-служба театра "Гоголь-центр" в Instagram."Сегодня умер актер Андрей Болсунов. Нашим зрителям он знаком по спектаклям "Палачи", "Молоко", "Девять", "Хармс. Мыр", "Пробуждение весны", "Страх". Андрей остался в труппе после того, как Театр им. Гоголя стал "Гоголь-центром", и был важной и неотъемлемой частью нашей команды. Мы запомним Андрея как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера", - говорится в сообщении.Коллектив "Гоголь-центра" также выразил соболезнования семье и близким актера. Причина его смерти не уточняется.Болсунов родился 14 января 1969 года в Одессе. Учился в Кемеровском государственном университете на факультете филологии и журналистики. После службы в армии поступил в Театральное училище имени Щепкина, которое окончил в 1993 году. С 1993 года Болсунов служил в Московском драмтеатре имени Гоголя ("Гоголь-центр"). Актер снимался в фильмах "Авантюристка", "Слуга государев", "Записки экспедитора Тайной канцелярии" и других.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гоголь-центр, москва, общество