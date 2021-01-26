https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594627209.html

Мишустин обозначил сроки выхода третьей вакцины от коронавируса

Мишустин обозначил сроки выхода третьей вакцины от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третья российская вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным научным центром... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:42

2021-01-26T13:42

2021-01-26T13:42

распространение коронавируса

центр им. м. п. чумакова

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третья российская вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы.Миздрав, как уточнил Мишустин, получил документы для ее регистрации.Он отметил, что необходимо постепенно наращивать производство всех вакцин от коронавируса, чтобы их бесперебойно доставляли в больницы и поликлиники.Также в следующем месяце Россия начнет более масштабное производство "ЭпиВакКороны".Сейчас в гражданском обороте находятся два препарата против коронавирусной инфекции: вакцина "Спутник V", разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".Созданная в Центре Чумакова вакцина называется цельновирионной. В ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2 — он лишен своих инфекционных свойств, но может вызывать иммунную реакцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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