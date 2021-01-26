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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594627209.html
Мишустин обозначил сроки выхода третьей вакцины от коронавируса
Мишустин обозначил сроки выхода третьей вакцины от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третья российская вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным научным центром... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:42
2021-01-26T13:42
распространение коронавируса
центр им. м. п. чумакова
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третья российская вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы.Миздрав, как уточнил Мишустин, получил документы для ее регистрации.Он отметил, что необходимо постепенно наращивать производство всех вакцин от коронавируса, чтобы их бесперебойно доставляли в больницы и поликлиники.Также в следующем месяце Россия начнет более масштабное производство "ЭпиВакКороны".Сейчас в гражданском обороте находятся два препарата против коронавирусной инфекции: вакцина "Спутник V", разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".Созданная в Центре Чумакова вакцина называется цельновирионной. В ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2 — он лишен своих инфекционных свойств, но может вызывать иммунную реакцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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центр им. м. п. чумакова, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин обозначил сроки выхода третьей вакцины от коронавируса

13:42 26.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третья российская вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы.
Миздрав, как уточнил Мишустин, получил документы для ее регистрации.

"Это уже третья разработка наших ученых. В ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей от коронавируса", — пояснил премьер-министр.

Он отметил, что необходимо постепенно наращивать производство всех вакцин от коронавируса, чтобы их бесперебойно доставляли в больницы и поликлиники.
Также в следующем месяце Россия начнет более масштабное производство "ЭпиВакКороны".
Сейчас в гражданском обороте находятся два препарата против коронавирусной инфекции: вакцина "Спутник V", разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".
Созданная в Центре Чумакова вакцина называется цельновирионной. В ней используется инактивированный вирус SARS-CoV-2 — он лишен своих инфекционных свойств, но может вызывать иммунную реакцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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