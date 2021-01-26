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Международный день таможенника
Международный день таможенника
26 января таможенники всех стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таможенника (International Customs Day). РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T01:56
2021-01-26T01:56
в мире
международный день таможенника
справки
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26 января таможенники всех стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таможенника (International Customs Day).Впервые его отметили в 1983 году. Он был приурочен к тридцатилетнему юбилею Всемирной таможенной организации. 26 января 1953 года в Брюсселе (Бельгия) состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году переименованного во Всемирную таможенную организацию (ВТамО, World Customs Organization). Организация создана с целью гармонизации и унификации таможенных систем, совершенствования таможенного законодательства и технологий. Работа Всемирной таможенной организации сосредоточена в сфере разработки международных инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), а также борьба с коррупцией.Членами Всемирной таможенной организации являются таможенные службы 183 государств мира, которые управляют более 98% всей международной торговли. Российская Федерация участвует в работе Всемирной таможенной организации с 1992 года как правопреемник СССР, Советский Союз присоединился к ВТамО 7 июля 1991 года. Федеральная таможенная служба РФ посредством организации международного таможенного сотрудничества решает комплекс задач в области международной деятельности, способствующих развитию внешней торговли Российской Федерации. Российская таможня традиционно пользуется высоким авторитетом в мировом таможенном сообществе. Русский язык признан рабочим языком ВТамО для целей Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. В Москве действует региональный узел связи ВТамО по правоохранительной деятельности (RILO – Москва). С 2002 года Российская таможенная академия является Региональным учебным центром ВТамО. С 2013 года Кинологический центр ФТС России имеет статус Регионального учебного кинологического центра ВТамО. В 2015 году филиал Российской таможенной академии в Санкт-Петербурге стал Центром передового опыта ВТамО по подготовке специалистов инспекционно-досмотрового и сканирующего оборудования. В 2016 году статус региональной таможенной лаборатории ВТамО получило Центральное экспертно-криминалистическое управление ФТС России. Российская таможня поддерживает контакты с более чем 100 иностранными таможенными администрациями. В рамках сотрудничества происходит обмен опытом, реализация совместных проектов, и обсуждение лучших практик в сфере таможенного администрирования. ФТС России имеет свои представительства (представителей) в 22 странах (данные на октябрь 2020 года): Абхазии, Аргентине, Армении, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Германии, Индии, Италии, Казахстане, Киргизии, Китае, Республике Корея, Латвии, Нидерландах, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Украине, Финляндии, Южной Осетии и Японии. Особый вклад в дело укрепления таможенного братства вносит Московский международный клуб таможенных атташе, который был создан под эгидой Таможенной службы России в декабре 2002 года в Москве по инициативе таможенных представителей России, Китая и Финляндии (с 2008 года Клуб имеет отделение в Санкт-Петербурге).Целью его создания стало налаживание рабочих и дружественных контактов между представителями таможенных служб иностранных государств, сотрудниками посольств, отвечающими за таможенные вопросы.Сегодня в Клуб входят представители России, Бельгии, Германии, Индии, Италии, Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, США, Франции, Финляндии, Чехии. Также в его работе участвуют дипломаты других стран.В 2021 году Международный день таможенника пройдет под лозунгом "Таможня способствует восстановлению, обновлению и устойчивости цепочек поставок" (Customs bolstering Recovery, Renewal and Resilience for a sustainable supply chain) и будет посвящен объединенным усилиям по выходу из кризиса, вызванного коронавирусом, и поддержке людей и предприятий путем укрепления сотрудничества и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
в мире, международный день таможенника, справки

Международный день таможенника

01:56 26.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРаботник таможенной службы
Работник таможенной службы - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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26 января таможенники всех стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таможенника (International Customs Day).
Впервые его отметили в 1983 году. Он был приурочен к тридцатилетнему юбилею Всемирной таможенной организации. 26 января 1953 года в Брюсселе (Бельгия) состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году переименованного во Всемирную таможенную организацию (ВТамО, World Customs Organization).
Организация создана с целью гармонизации и унификации таможенных систем, совершенствования таможенного законодательства и технологий.
Работа Всемирной таможенной организации сосредоточена в сфере разработки международных инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), а также борьба с коррупцией.
Членами Всемирной таможенной организации являются таможенные службы 183 государств мира, которые управляют более 98% всей международной торговли.
Российская Федерация участвует в работе Всемирной таможенной организации с 1992 года как правопреемник СССР, Советский Союз присоединился к ВТамО 7 июля 1991 года.
Федеральная таможенная служба РФ посредством организации международного таможенного сотрудничества решает комплекс задач в области международной деятельности, способствующих развитию внешней торговли Российской Федерации.
Российская таможня традиционно пользуется высоким авторитетом в мировом таможенном сообществе. Русский язык признан рабочим языком ВТамО для целей Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. В Москве действует региональный узел связи ВТамО по правоохранительной деятельности (RILO – Москва). С 2002 года Российская таможенная академия является Региональным учебным центром ВТамО. С 2013 года Кинологический центр ФТС России имеет статус Регионального учебного кинологического центра ВТамО. В 2015 году филиал Российской таможенной академии в Санкт-Петербурге стал Центром передового опыта ВТамО по подготовке специалистов инспекционно-досмотрового и сканирующего оборудования.
В 2016 году статус региональной таможенной лаборатории ВТамО получило Центральное экспертно-криминалистическое управление ФТС России.
Российская таможня поддерживает контакты с более чем 100 иностранными таможенными администрациями. В рамках сотрудничества происходит обмен опытом, реализация совместных проектов, и обсуждение лучших практик в сфере таможенного администрирования.
ФТС России имеет свои представительства (представителей) в 22 странах (данные на октябрь 2020 года): Абхазии, Аргентине, Армении, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Германии, Индии, Италии, Казахстане, Киргизии, Китае, Республике Корея, Латвии, Нидерландах, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Украине, Финляндии, Южной Осетии и Японии.
Особый вклад в дело укрепления таможенного братства вносит Московский международный клуб таможенных атташе, который был создан под эгидой Таможенной службы России в декабре 2002 года в Москве по инициативе таможенных представителей России, Китая и Финляндии (с 2008 года Клуб имеет отделение в Санкт-Петербурге).
Целью его создания стало налаживание рабочих и дружественных контактов между представителями таможенных служб иностранных государств, сотрудниками посольств, отвечающими за таможенные вопросы.
Сегодня в Клуб входят представители России, Бельгии, Германии, Индии, Италии, Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, США, Франции, Финляндии, Чехии. Также в его работе участвуют дипломаты других стран.
В 2021 году Международный день таможенника пройдет под лозунгом "Таможня способствует восстановлению, обновлению и устойчивости цепочек поставок" (Customs bolstering Recovery, Renewal and Resilience for a sustainable supply chain) и будет посвящен объединенным усилиям по выходу из кризиса, вызванного коронавирусом, и поддержке людей и предприятий путем укрепления сотрудничества и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреМеждународный день таможенникаСправки
 
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