В Ростове-на-Дону арестовали координатора штаба Навального
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на восемь суток Ксении Середкиной за неповиновение полицейским, сообщил РИА Новости представитель суда.
Середкина является координатором штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону. В субботу в городе прошла несогласованная акция, выйти на которую призывали сторонники Навального.
"Судом рассмотрено дело об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) в отношении Ксении Середкиной. Ей назначено восемь суток ареста", - сказал представитель суда.
Ранее суд санкционировал арест на сроки от 5 до 10 суток еще восьмерых участников несогласованной акции, еще 23 человека были оштрафованы на суммы от 1 до 20 тысяч рублей.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".