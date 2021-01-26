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В Ростове-на-Дону арестовали координатора штаба Навального
В Ростове-на-Дону арестовали координатора штаба Навального
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на восемь суток Ксении Середкиной за неповиновение полицейским, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:12
2021-01-26T12:12
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на восемь суток Ксении Середкиной за неповиновение полицейским, сообщил РИА Новости представитель суда.Середкина является координатором штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону. В субботу в городе прошла несогласованная акция, выйти на которую призывали сторонники Навального.Ранее суд санкционировал арест на сроки от 5 до 10 суток еще восьмерых участников несогласованной акции, еще 23 человека были оштрафованы на суммы от 1 до 20 тысяч рублей.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону арестовали координатора штаба Навального

12:12 26.01.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на восемь суток Ксении Середкиной за неповиновение полицейским, сообщил РИА Новости представитель суда.
Середкина является координатором штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону. В субботу в городе прошла несогласованная акция, выйти на которую призывали сторонники Навального.
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"Судом рассмотрено дело об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) в отношении Ксении Середкиной. Ей назначено восемь суток ареста", - сказал представитель суда.
Ранее суд санкционировал арест на сроки от 5 до 10 суток еще восьмерых участников несогласованной акции, еще 23 человека были оштрафованы на суммы от 1 до 20 тысяч рублей.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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