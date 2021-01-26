https://ria.ru/20210126/shtab-1594607877.html

В Ростове-на-Дону арестовали координатора штаба Навального

В Ростове-на-Дону арестовали координатора штаба Навального

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на восемь суток Ксении Середкиной за неповиновение полицейским, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:12

2021-01-26T12:12

2021-01-26T12:12

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на восемь суток Ксении Середкиной за неповиновение полицейским, сообщил РИА Новости представитель суда.Середкина является координатором штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону. В субботу в городе прошла несогласованная акция, выйти на которую призывали сторонники Навального.Ранее суд санкционировал арест на сроки от 5 до 10 суток еще восьмерых участников несогласованной акции, еще 23 человека были оштрафованы на суммы от 1 до 20 тысяч рублей.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/navalnyy-1594574548.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ростов-на-дону, происшествия