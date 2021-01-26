https://ria.ru/20210126/pogoda-1594661300.html

В трех городах Европейской России зафиксировали температурные рекорды

В трех городах Европейской России зафиксировали температурные рекорды

Температурные рекорды зафиксированы в понедельник в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде, так, в столице воздух прогрелся до 3,8 градуса тепла, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:33

2021-01-26T16:33

2021-01-26T16:33

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Температурные рекорды зафиксированы в понедельник в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде, так, в столице воздух прогрелся до 3,8 градуса тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что рекордные значения связаны с теплым воздухом, поступающим в Европейскую Россию, и очень плотной облачностью.Как отметил Вильфанд, в Санкт-Петербурге поставлен рекорд в 4,5 градуса против предыдущего рекорда в 4 градуса, в Новгороде - 3,4 градуса при прежнем рекорде в 3,3 градуса в 1991 году.

https://ria.ru/20210126/pogoda-1594575933.html

москва

санкт-петербург

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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, санкт-петербург, общество