https://ria.ru/20210126/pogoda-1594661300.html
В трех городах Европейской России зафиксировали температурные рекорды
В трех городах Европейской России зафиксировали температурные рекорды
Температурные рекорды зафиксированы в понедельник в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде, так, в столице воздух прогрелся до 3,8 градуса тепла, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:33
2021-01-26T16:33
2021-01-26T16:33
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Температурные рекорды зафиксированы в понедельник в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде, так, в столице воздух прогрелся до 3,8 градуса тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что рекордные значения связаны с теплым воздухом, поступающим в Европейскую Россию, и очень плотной облачностью.Как отметил Вильфанд, в Санкт-Петербурге поставлен рекорд в 4,5 градуса против предыдущего рекорда в 4 градуса, в Новгороде - 3,4 градуса при прежнем рекорде в 3,3 градуса в 1991 году.
https://ria.ru/20210126/pogoda-1594575933.html
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, санкт-петербург, общество