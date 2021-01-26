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В трех городах Европейской России зафиксировали температурные рекорды
В трех городах Европейской России зафиксировали температурные рекорды
Температурные рекорды зафиксированы в понедельник в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде, так, в столице воздух прогрелся до 3,8 градуса тепла, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:33
2021-01-26T16:33
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Температурные рекорды зафиксированы в понедельник в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде, так, в столице воздух прогрелся до 3,8 градуса тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что рекордные значения связаны с теплым воздухом, поступающим в Европейскую Россию, и очень плотной облачностью.Как отметил Вильфанд, в Санкт-Петербурге поставлен рекорд в 4,5 градуса против предыдущего рекорда в 4 градуса, в Новгороде - 3,4 градуса при прежнем рекорде в 3,3 градуса в 1991 году.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, санкт-петербург, общество

В трех городах Европейской России зафиксировали температурные рекорды

16:33 26.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Температурные рекорды зафиксированы в понедельник в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде, так, в столице воздух прогрелся до 3,8 градуса тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Рекорд тепла был установлен в ночь на 25 января в Москве. Это удивительно, потому что обычно рекорды определяются ночные и дневные. Днем, естественно, максимальные температуры, ночью отрицательные. Вчера ночью была температура 3,8 градуса, в понедельник. И это самая высокая температура, потому что до этого была температура 3,6 за 143 года наблюдений", - сказал Вильфанд.
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Он пояснил, что рекордные значения связаны с теплым воздухом, поступающим в Европейскую Россию, и очень плотной облачностью.
Как отметил Вильфанд, в Санкт-Петербурге поставлен рекорд в 4,5 градуса против предыдущего рекорда в 4 градуса, в Новгороде - 3,4 градуса при прежнем рекорде в 3,3 градуса в 1991 году.
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
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