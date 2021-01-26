https://ria.ru/20210126/pogoda-1594657846.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Умеренные морозы и снегопад ожидаются в Москве в выходные, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:13
2021-01-26T16:13
2021-01-26T16:13
евгений тишковец
москва
белоруссия
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Умеренные морозы и снегопад ожидаются в Москве в выходные, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В последующем циклон, центр которого над Белоруссией, будет нас поджимать. Сначала температуру он "прибьет" к нулям, а все осадки начнут превалировать в твердой фазе. Тихой сапой зима будет отвоевывать позиции", - рассказал Тишковец.По его словам, в среду-четверг ожидается вялотекущий процесс, температура около нуля, но "это такой железный ноль, при котором вода замерзает в твердую фазу"."А с пятницы и в особенности в выходные, как только крутанется тыловая часть, так у нас подморозит. В субботу ночью минус 3 - минус 8, днем ноль - минус 5, а в воскресенье вообще будет ночью минус 5 - минус 10, и днем минус 1 - минус 6. При этом будет идти такой хороший снежок. Выходные в этом смысле украсят землю таким белоснежным покрывалом, и все будет в рамках умеренных морозцев. Зима вернет свои позиции", - добавил синоптик.
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евгений тишковец, москва, белоруссия, общество
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Умеренные морозы и снегопад ожидаются в Москве
в выходные, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"В последующем циклон, центр которого над Белоруссией
, будет нас поджимать. Сначала температуру он "прибьет" к нулям, а все осадки начнут превалировать в твердой фазе. Тихой сапой зима будет отвоевывать позиции", - рассказал Тишковец.
По его словам, в среду-четверг ожидается вялотекущий процесс, температура около нуля, но "это такой железный ноль, при котором вода замерзает в твердую фазу".
"А с пятницы и в особенности в выходные, как только крутанется тыловая часть, так у нас подморозит. В субботу ночью минус 3 - минус 8, днем ноль - минус 5, а в воскресенье вообще будет ночью минус 5 - минус 10, и днем минус 1 - минус 6. При этом будет идти такой хороший снежок. Выходные в этом смысле украсят землю таким белоснежным покрывалом, и все будет в рамках умеренных морозцев. Зима вернет свои позиции", - добавил синоптик.