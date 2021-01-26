https://ria.ru/20210126/pogoda-1594657846.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Умеренные морозы и снегопад ожидаются в Москве в выходные, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:13

2021-01-26T16:13

2021-01-26T16:13

евгений тишковец

москва

белоруссия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593198227_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_42aa1f2fc32f711865bc81253d4e2592.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Умеренные морозы и снегопад ожидаются в Москве в выходные, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В последующем циклон, центр которого над Белоруссией, будет нас поджимать. Сначала температуру он "прибьет" к нулям, а все осадки начнут превалировать в твердой фазе. Тихой сапой зима будет отвоевывать позиции", - рассказал Тишковец.По его словам, в среду-четверг ожидается вялотекущий процесс, температура около нуля, но "это такой железный ноль, при котором вода замерзает в твердую фазу"."А с пятницы и в особенности в выходные, как только крутанется тыловая часть, так у нас подморозит. В субботу ночью минус 3 - минус 8, днем ноль - минус 5, а в воскресенье вообще будет ночью минус 5 - минус 10, и днем минус 1 - минус 6. При этом будет идти такой хороший снежок. Выходные в этом смысле украсят землю таким белоснежным покрывалом, и все будет в рамках умеренных морозцев. Зима вернет свои позиции", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210126/pogoda-1594575933.html

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, белоруссия, общество