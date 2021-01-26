Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. С кредитными и дебетовыми картами обычно совершают разные ошибки, однако есть и универсальные оплошности, которые касаются всех. В первую очередь, они связаны с безопасностью данных карты и безопасностью переводов или платежей. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
"Ключевые ошибки– это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных/операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств", — добавил эксперт.
Ошибки, связанные с незнанием условий использования карты, льготного периода и всех возможных комиссий неоднозначны, но могут лишить клиента определенной выгоды, а то и привести к потере денег. Клиент ограничивается исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты.
"Между тем, кому-то выгоден повышенный кэшбек при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому "накопление миль" для него в приоритете", — заключил Ферапонтов.