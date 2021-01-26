https://ria.ru/20210126/oshibki-1594563890.html

Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт

Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт

С кредитными и дебетовыми картами обычно совершают разные ошибки, однако есть и универсальные оплошности, которые касаются всех. В первую очередь, они связаны с РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T03:13

2021-01-26T03:13

2021-01-26T03:13

дмитрий ферапонтов

мошенничество

банки

синергия

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Перечислены самые частые ошибки держателей банковских карт

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_c7d6a65bf2bbd3cbf2e969c3209579a7.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. С кредитными и дебетовыми картами обычно совершают разные ошибки, однако есть и универсальные оплошности, которые касаются всех. В первую очередь, они связаны с безопасностью данных карты и безопасностью переводов или платежей. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Ошибки, связанные с незнанием условий использования карты, льготного периода и всех возможных комиссий неоднозначны, но могут лишить клиента определенной выгоды, а то и привести к потере денег. Клиент ограничивается исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты."Между тем, кому-то выгоден повышенный кэшбек при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому "накопление миль" для него в приоритете", — заключил Ферапонтов.

https://ria.ru/20210124/moshenniki-1594327305.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий ферапонтов, мошенничество, банки, синергия, технологии, экономика