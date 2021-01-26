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Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
С кредитными и дебетовыми картами обычно совершают разные ошибки, однако есть и универсальные оплошности, которые касаются всех. В первую очередь, они связаны с РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T03:13
2021-01-26T03:13
дмитрий ферапонтов
мошенничество
банки
синергия
технологии
экономика
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Перечислены самые частые ошибки держателей банковских карт
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. С кредитными и дебетовыми картами обычно совершают разные ошибки, однако есть и универсальные оплошности, которые касаются всех. В первую очередь, они связаны с безопасностью данных карты и безопасностью переводов или платежей. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Ошибки, связанные с незнанием условий использования карты, льготного периода и всех возможных комиссий неоднозначны, но могут лишить клиента определенной выгоды, а то и привести к потере денег. Клиент ограничивается исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты."Между тем, кому-то выгоден повышенный кэшбек при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому "накопление миль" для него в приоритете", — заключил Ферапонтов.
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дмитрий ферапонтов, мошенничество, банки, синергия, технологии, экономика

Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт

03:13 26.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. С кредитными и дебетовыми картами обычно совершают разные ошибки, однако есть и универсальные оплошности, которые касаются всех. В первую очередь, они связаны с безопасностью данных карты и безопасностью переводов или платежей. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

"Ключевые ошибки– это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных/операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств", — добавил эксперт.

Ошибки, связанные с незнанием условий использования карты, льготного периода и всех возможных комиссий неоднозначны, но могут лишить клиента определенной выгоды, а то и привести к потере денег. Клиент ограничивается исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты.
"Между тем, кому-то выгоден повышенный кэшбек при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому "накопление миль" для него в приоритете", — заключил Ферапонтов.
банковская карта - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 02:14
Эксперт назвал метод заработка мошенников на дубликатах банковских карт
 
Дмитрий ФерапонтовМошенничествоБанкиСинергияТехнологииЭкономика
 
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