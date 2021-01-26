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Москалькова рассказала об обращениях из регионов после незаконных акций
Москалькова рассказала об обращениях из регионов после незаконных акций
Уполномоченные по правам человека получили 45 обращений из пяти регионов РФ в связи с субботними несанкционированными акциями, сообщила федеральный омбудсмен... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:52
2021-01-26T09:52
россия
татьяна москалькова
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека получили 45 обращений из пяти регионов РФ в связи с субботними несанкционированными акциями, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова."В связи с прошедшими 23 января несанкционированными акциями протеста в городах России региональным уполномоченным поступило 45 обращений из пяти субъектов. В частности, в Москве поступило 19 обращений, в Санкт-Петербурге – около 20, в том числе коллективных", - заявила Москалькова в Instagram.Пять обращений получил омбудсмен в Свердловской области. Одно из них касается прав несовершеннолетнего, другое связано с задержанием представителя СМИ. Еще по одной жалобе - в Ярославской и Владимирской областях."В других регионах к государственным правозащитникам по состоянию на 26 января жалоб не поступало", - заключила Москалькова.Протестные митинги прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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россия, татьяна москалькова, алексей навальный, общество

Москалькова рассказала об обращениях из регионов после незаконных акций

09:52 26.01.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека получили 45 обращений из пяти регионов РФ в связи с субботними несанкционированными акциями, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"В связи с прошедшими 23 января несанкционированными акциями протеста в городах России региональным уполномоченным поступило 45 обращений из пяти субъектов. В частности, в Москве поступило 19 обращений, в Санкт-Петербурге – около 20, в том числе коллективных", - заявила Москалькова в Instagram.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00
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Пять обращений получил омбудсмен в Свердловской области. Одно из них касается прав несовершеннолетнего, другое связано с задержанием представителя СМИ. Еще по одной жалобе - в Ярославской и Владимирской областях.
"В других регионах к государственным правозащитникам по состоянию на 26 января жалоб не поступало", - заключила Москалькова.
Протестные митинги прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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