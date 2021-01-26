Москалькова рассказала об обращениях из регионов после незаконных акций
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека получили 45 обращений из пяти регионов РФ в связи с субботними несанкционированными акциями, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"В связи с прошедшими 23 января несанкционированными акциями протеста в городах России региональным уполномоченным поступило 45 обращений из пяти субъектов. В частности, в Москве поступило 19 обращений, в Санкт-Петербурге – около 20, в том числе коллективных", - заявила Москалькова в Instagram.
25 января, 08:00Как уберечь детей от агитаторов
Пять обращений получил омбудсмен в Свердловской области. Одно из них касается прав несовершеннолетнего, другое связано с задержанием представителя СМИ. Еще по одной жалобе - в Ярославской и Владимирской областях.
"В других регионах к государственным правозащитникам по состоянию на 26 января жалоб не поступало", - заключила Москалькова.
Протестные митинги прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
25 января, 08:00США уничтожают российскую оппозицию