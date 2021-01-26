https://ria.ru/20210126/obrascheniya-1594582946.html

Москалькова рассказала об обращениях из регионов после незаконных акций

Москалькова рассказала об обращениях из регионов после незаконных акций

Уполномоченные по правам человека получили 45 обращений из пяти регионов РФ в связи с субботними несанкционированными акциями, сообщила федеральный омбудсмен... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:52

2021-01-26T09:52

2021-01-26T09:52

россия

татьяна москалькова

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Уполномоченные по правам человека получили 45 обращений из пяти регионов РФ в связи с субботними несанкционированными акциями, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова."В связи с прошедшими 23 января несанкционированными акциями протеста в городах России региональным уполномоченным поступило 45 обращений из пяти субъектов. В частности, в Москве поступило 19 обращений, в Санкт-Петербурге – около 20, в том числе коллективных", - заявила Москалькова в Instagram.Пять обращений получил омбудсмен в Свердловской области. Одно из них касается прав несовершеннолетнего, другое связано с задержанием представителя СМИ. Еще по одной жалобе - в Ярославской и Владимирской областях."В других регионах к государственным правозащитникам по состоянию на 26 января жалоб не поступало", - заключила Москалькова.Протестные митинги прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210125/oppozitsiya-1594374741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, алексей навальный, общество