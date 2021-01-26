Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210126/netflix-1594509378.html
Netflix собрал самые страшные моменты из старых детских фильмов
Netflix собрал самые страшные моменты из старых детских фильмов
Сотрудники регионального филиала Netflix в Великобритании и Ирландии выложили в YouTube ролик с самыми страшными моментами из известных детских фильмов. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T06:56
2021-01-26T06:56
культура
кино и сериалы
новости культуры
майкл джордан
netflix
великобритания
ирландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594466821_4:0:1186:665_1920x0_80_0_0_2131b31d6334f3057de62418e1559393.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Сотрудники регионального филиала Netflix в Великобритании и Ирландии выложили в YouTube ролик с самыми страшными моментами из известных детских фильмов.Авторы подборки утверждают, что именно эти эпизоды из популярных лент и шоу могли стать причинами психологических травм у многих юных зрителей, и непонятно, как подобный контент вообще "пропустили".В семиминутном ролике можно увидеть кадры из фильмов и сериалов: "Космический джем" (1996), "Уоллес и Громит: Неправильные штаны" (1993), "Темный кристалл" (1982), "Лабиринт" (1986), "Матильда" (1996), "Джуманджи" (1995), "Большое приключение Пи-Ви" (1985), "Дом-монстр" (2006), "Чарли и шоколадная фабрика" (1971).Так, в фрагменте из "Космического джема" вымышленного друга баскетболиста Майкла Джордана Стэна Подолака расплющивают на площадке, а потом снова надувают, используя шланг. Мисс Транчбулл из "Матильды" издевается над учениками младшей школы, а в "Джуманджи" настольная игра "засасывает" мальчика в джунгли на 40 лет.
https://ria.ru/20200118/1563460775.html
великобритания
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594466821_152:0:1039:665_1920x0_80_0_0_9f50a99b3758300559ca5c6076b32867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, майкл джордан, netflix, великобритания, ирландия

Netflix собрал самые страшные моменты из старых детских фильмов

06:56 26.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Сотрудники регионального филиала Netflix в Великобритании и Ирландии выложили в YouTube ролик с самыми страшными моментами из известных детских фильмов.
Авторы подборки утверждают, что именно эти эпизоды из популярных лент и шоу могли стать причинами психологических травм у многих юных зрителей, и непонятно, как подобный контент вообще "пропустили".
В семиминутном ролике можно увидеть кадры из фильмов и сериалов: "Космический джем" (1996), "Уоллес и Громит: Неправильные штаны" (1993), "Темный кристалл" (1982), "Лабиринт" (1986), "Матильда" (1996), "Джуманджи" (1995), "Большое приключение Пи-Ви" (1985), "Дом-монстр" (2006), "Чарли и шоколадная фабрика" (1971).
Так, в фрагменте из "Космического джема" вымышленного друга баскетболиста Майкла Джордана Стэна Подолака расплющивают на площадке, а потом снова надувают, используя шланг. Мисс Транчбулл из "Матильды" издевается над учениками младшей школы, а в "Джуманджи" настольная игра "засасывает" мальчика в джунгли на 40 лет.
Кадр из мультфильма Король лев - РИА Новости, 1920, 18.01.2020
18 января 2020, 22:21Культура
Зрители назвали самые жуткие сцены из детских зарубежных мультфильмов
 
КультураКино и сериалыНовости культурыМайкл ДжорданNetflixВеликобританияИрландия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния