https://ria.ru/20210126/netflix-1594509378.html

Netflix собрал самые страшные моменты из старых детских фильмов

Netflix собрал самые страшные моменты из старых детских фильмов

Сотрудники регионального филиала Netflix в Великобритании и Ирландии выложили в YouTube ролик с самыми страшными моментами из известных детских фильмов. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T06:56

2021-01-26T06:56

2021-01-26T06:56

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Сотрудники регионального филиала Netflix в Великобритании и Ирландии выложили в YouTube ролик с самыми страшными моментами из известных детских фильмов.Авторы подборки утверждают, что именно эти эпизоды из популярных лент и шоу могли стать причинами психологических травм у многих юных зрителей, и непонятно, как подобный контент вообще "пропустили".В семиминутном ролике можно увидеть кадры из фильмов и сериалов: "Космический джем" (1996), "Уоллес и Громит: Неправильные штаны" (1993), "Темный кристалл" (1982), "Лабиринт" (1986), "Матильда" (1996), "Джуманджи" (1995), "Большое приключение Пи-Ви" (1985), "Дом-монстр" (2006), "Чарли и шоколадная фабрика" (1971).Так, в фрагменте из "Космического джема" вымышленного друга баскетболиста Майкла Джордана Стэна Подолака расплющивают на площадке, а потом снова надувают, используя шланг. Мисс Транчбулл из "Матильды" издевается над учениками младшей школы, а в "Джуманджи" настольная игра "засасывает" мальчика в джунгли на 40 лет.

https://ria.ru/20200118/1563460775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, майкл джордан, netflix, великобритания, ирландия