Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за заявлений Милонова
18:25 26.01.2021 (обновлено: 21:56 26.01.2021)
БАКУ, 26 янв — РИА Новости. Временного поверенного в делах посольства России вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова об азербайджанцах и Карабахе, заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
Ранее Милонов в интервью армянской программе "Позиция" позволил себе высказывания в адрес Азербайджана и азербайджанского народа, которые в Баку посчитали неуважительными.
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"В ходе встречи было донесено до внимания, что депутат Государственной думы от правящей партии "Единая Россия" Виталий Милонов использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана", — говорится в сообщении.
В ведомстве назвали поступок Милонова еще одним провокационным шагом с его стороны. В МИД подчеркнули, что подобные действия противоречат сложившимся отношениям на высоком уровне между Азербайджаном и Россией.
На встрече подчеркнули, что "высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и что такие шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху. — Прим. ред.)".
В октябре Азербайджан включил Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в НКР. Сам депутат заявлял РИА Новости, что посетил Нагорный Карабах в гуманитарных целях. В ноябре он также говорил, что в социальных сетях и мессенджерах ему поступают угрозы о расправе с семьей от уроженцев Азербайджана после его визита в Нагорный Карабах. Депутат планировал обратиться в МВД России.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
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