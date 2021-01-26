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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210126/milonov-1594683278.html
Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за заявлений Милонова
Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за заявлений Милонова
Временного поверенного в делах посольства России вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова об азербайджанцах и Карабахе,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:25
2021-01-26T21:56
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
москва
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мид азербайджана
азербайджан
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БАКУ, 26 янв — РИА Новости. Временного поверенного в делах посольства России вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова об азербайджанцах и Карабахе, заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.Ранее Милонов в интервью армянской программе "Позиция" позволил себе высказывания в адрес Азербайджана и азербайджанского народа, которые в Баку посчитали неуважительными. В ведомстве назвали поступок Милонова еще одним провокационным шагом с его стороны. В МИД подчеркнули, что подобные действия противоречат сложившимся отношениям на высоком уровне между Азербайджаном и Россией.На встрече подчеркнули, что "высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и что такие шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху. — Прим. ред.)".В октябре Азербайджан включил Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в НКР. Сам депутат заявлял РИА Новости, что посетил Нагорный Карабах в гуманитарных целях. В ноябре он также говорил, что в социальных сетях и мессенджерах ему поступают угрозы о расправе с семьей от уроженцев Азербайджана после его визита в Нагорный Карабах. Депутат планировал обратиться в МВД России.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
https://ria.ru/20210113/aliev_erevan-1592760000.html
https://ria.ru/20201218/karabakh-1589873570.html
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, армения, мид азербайджана, азербайджан, в мире

Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за заявлений Милонова

18:25 26.01.2021 (обновлено: 21:56 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БАКУ, 26 янв — РИА Новости. Временного поверенного в делах посольства России вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова об азербайджанцах и Карабахе, заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
Ранее Милонов в интервью армянской программе "Позиция" позволил себе высказывания в адрес Азербайджана и азербайджанского народа, которые в Баку посчитали неуважительными.
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"В ходе встречи было донесено до внимания, что депутат Государственной думы от правящей партии "Единая Россия" Виталий Милонов использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана", — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали поступок Милонова еще одним провокационным шагом с его стороны. В МИД подчеркнули, что подобные действия противоречат сложившимся отношениям на высоком уровне между Азербайджаном и Россией.
На встрече подчеркнули, что "высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и что такие шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху. — Прим. ред.)".
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В октябре Азербайджан включил Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в НКР. Сам депутат заявлял РИА Новости, что посетил Нагорный Карабах в гуманитарных целях. В ноябре он также говорил, что в социальных сетях и мессенджерах ему поступают угрозы о расправе с семьей от уроженцев Азербайджана после его визита в Нагорный Карабах. Депутат планировал обратиться в МВД России.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваАрменияМИД АзербайджанаАзербайджанВ мире
 
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