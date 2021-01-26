https://ria.ru/20210126/milonov-1594683278.html

Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за заявлений Милонова

Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за заявлений Милонова

Временного поверенного в делах посольства России вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова об азербайджанцах и Карабахе,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:25

2021-01-26T18:25

2021-01-26T21:56

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

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мид азербайджана

азербайджан

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БАКУ, 26 янв — РИА Новости. Временного поверенного в делах посольства России вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова об азербайджанцах и Карабахе, заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.Ранее Милонов в интервью армянской программе "Позиция" позволил себе высказывания в адрес Азербайджана и азербайджанского народа, которые в Баку посчитали неуважительными. В ведомстве назвали поступок Милонова еще одним провокационным шагом с его стороны. В МИД подчеркнули, что подобные действия противоречат сложившимся отношениям на высоком уровне между Азербайджаном и Россией.На встрече подчеркнули, что "высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и что такие шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху. — Прим. ред.)".В октябре Азербайджан включил Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в НКР. Сам депутат заявлял РИА Новости, что посетил Нагорный Карабах в гуманитарных целях. В ноябре он также говорил, что в социальных сетях и мессенджерах ему поступают угрозы о расправе с семьей от уроженцев Азербайджана после его визита в Нагорный Карабах. Депутат планировал обратиться в МВД России.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.

https://ria.ru/20210113/aliev_erevan-1592760000.html

https://ria.ru/20201218/karabakh-1589873570.html

москва

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, армения, мид азербайджана, азербайджан, в мире