Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594568347.html
Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19, ситуацию можно оценить как позитивно-стабильную, в 68 регионах отмечается угасание скорости... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T03:32
2021-01-26T03:32
распространение коронавируса
агаси тавадян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591354599_0:0:3356:1889_1920x0_80_0_0_715afcb4f3e2a8c50b60e324d8d82a4d.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19, ситуацию можно оценить&nbsp; как позитивно-стабильную, в 68&nbsp; регионах отмечается угасание скорости распространения COVID-19, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" – 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" – 1,0-1,1 (удовлетворительный), "красные" – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше – усиливается.Согласно расчетам ученого, к числу стабильных регионов уже относятся 58 регионов. “Сейчас ситуация урегулировалась, количество ежедневных выявленных случаев и смертельных исходов ощутимо снижается. И показатель R в регионах отражает именно этот спад. На этот момент в позитивно-стабильной зоне угасания заболевания находятся 68 из 85 регионов России. До середины весны этот показатель будет расти”, - уточнил Тавадян.Он также отметил, что ситуация нормализовалась в Санкт-Петербурге, где наблюдалось неестественное длинное и плоское плато, которое длилось более месяца.К числу регионов с удовлетворительной динамикой относятся&nbsp; 14 регионов - Хабаровский край, Саратовская область, Пензенская область, Башкортостан, Красноярский край, Липецкая область, Иркутская область, Ставропольский край, Нижегородская область, Севастополь, Белгородская область, Курская область, Чечня, Смоленская область.Как отмечает Тавадян, самая сложная ситуация и отрицательная динамика сохраняется в Костромской области, в Еврейской АО и на Чукотке.“Регионов с тяжелым трендом уже нет, когда динамика распространения вируса более 1,2 ”, - пояснил Тавадян.По мнению специалиста ситуация уже скоро резко может пойти к лучшему, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус.&nbsp; Всеобщая вакцинация обязательно для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны. Это сложная задача, так как нужно наладить производство ампул вакцины сотнями миллионов и ее транспортировку. Это уже делается.
https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594473775.html
https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594562629.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591354599_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_1cd0d028ba896da863692ac28312d670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество

Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19

03:32 26.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди идут по подземному пешеходному переходу между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
Люди идут по подземному пешеходному переходу между станциями Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19, ситуацию можно оценить  как позитивно-стабильную, в 68  регионах отмечается угасание скорости распространения COVID-19, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" – 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" – 1,0-1,1 (удовлетворительный), "красные" – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше – усиливается.
“В основном ситуация уже стабильно-позитивная в России. Плато по зарегистрированным случаям по всей стране достигнуто,  этот показатель продолжает снижаться с начала года... На сегодняшний день самый позитивный показатель по угасанию пандемии в России - Москва. К остальным “зеленым” регионам относятся Псковская область, Хакасия, Республика Алтай, Коми, Московская область, Крым, Тыва, Ямало-Ненецкий АО и Адыгея”, - сказал Тавадян.
Согласно расчетам ученого, к числу стабильных регионов уже относятся 58 регионов. “Сейчас ситуация урегулировалась, количество ежедневных выявленных случаев и смертельных исходов ощутимо снижается. И показатель R в регионах отражает именно этот спад. На этот момент в позитивно-стабильной зоне угасания заболевания находятся 68 из 85 регионов России. До середины весны этот показатель будет расти”, - уточнил Тавадян.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 14:15Распространение коронавируса
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Он также отметил, что ситуация нормализовалась в Санкт-Петербурге, где наблюдалось неестественное длинное и плоское плато, которое длилось более месяца.
К числу регионов с удовлетворительной динамикой относятся  14 регионов - Хабаровский край, Саратовская область, Пензенская область, Башкортостан, Красноярский край, Липецкая область, Иркутская область, Ставропольский край, Нижегородская область, Севастополь, Белгородская область, Курская область, Чечня, Смоленская область.
Как отмечает Тавадян, самая сложная ситуация и отрицательная динамика сохраняется в Костромской области, в Еврейской АО и на Чукотке.
“Регионов с тяжелым трендом уже нет, когда динамика распространения вируса более 1,2 ”, - пояснил Тавадян.
По мнению специалиста ситуация уже скоро резко может пойти к лучшему, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус.  Всеобщая вакцинация обязательно для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны. Это сложная задача, так как нужно наладить производство ампул вакцины сотнями миллионов и ее транспортировку. Это уже делается.
Люди в медицинских масках в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 23:45Распространение коронавируса
В ВОЗ рассказали о судьбе коронавируса
 
Распространение коронавирусаАгаси ТавадянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния