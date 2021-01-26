https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594568347.html

Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19

Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19

Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19, ситуацию можно оценить как позитивно-стабильную, в 68 регионах отмечается угасание скорости... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T03:32

2021-01-26T03:32

2021-01-26T03:32

распространение коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19, ситуацию можно оценить как позитивно-стабильную, в 68 регионах отмечается угасание скорости распространения COVID-19, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" – 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" – 1,0-1,1 (удовлетворительный), "красные" – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше – усиливается.Согласно расчетам ученого, к числу стабильных регионов уже относятся 58 регионов. “Сейчас ситуация урегулировалась, количество ежедневных выявленных случаев и смертельных исходов ощутимо снижается. И показатель R в регионах отражает именно этот спад. На этот момент в позитивно-стабильной зоне угасания заболевания находятся 68 из 85 регионов России. До середины весны этот показатель будет расти”, - уточнил Тавадян.Он также отметил, что ситуация нормализовалась в Санкт-Петербурге, где наблюдалось неестественное длинное и плоское плато, которое длилось более месяца.К числу регионов с удовлетворительной динамикой относятся 14 регионов - Хабаровский край, Саратовская область, Пензенская область, Башкортостан, Красноярский край, Липецкая область, Иркутская область, Ставропольский край, Нижегородская область, Севастополь, Белгородская область, Курская область, Чечня, Смоленская область.Как отмечает Тавадян, самая сложная ситуация и отрицательная динамика сохраняется в Костромской области, в Еврейской АО и на Чукотке.“Регионов с тяжелым трендом уже нет, когда динамика распространения вируса более 1,2 ”, - пояснил Тавадян.По мнению специалиста ситуация уже скоро резко может пойти к лучшему, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус. Всеобщая вакцинация обязательно для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны. Это сложная задача, так как нужно наладить производство ампул вакцины сотнями миллионов и ее транспортировку. Это уже делается.

https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594473775.html

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агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество