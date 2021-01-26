https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594568347.html
Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19, ситуацию можно оценить как позитивно-стабильную, в 68 регионах отмечается угасание скорости... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T03:32
2021-01-26T03:32
2021-01-26T03:32
распространение коронавируса
агаси тавадян
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19, ситуацию можно оценить как позитивно-стабильную, в 68 регионах отмечается угасание скорости распространения COVID-19, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" – 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" – 1,0-1,1 (удовлетворительный), "красные" – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше – усиливается.Согласно расчетам ученого, к числу стабильных регионов уже относятся 58 регионов. “Сейчас ситуация урегулировалась, количество ежедневных выявленных случаев и смертельных исходов ощутимо снижается. И показатель R в регионах отражает именно этот спад. На этот момент в позитивно-стабильной зоне угасания заболевания находятся 68 из 85 регионов России. До середины весны этот показатель будет расти”, - уточнил Тавадян.Он также отметил, что ситуация нормализовалась в Санкт-Петербурге, где наблюдалось неестественное длинное и плоское плато, которое длилось более месяца.К числу регионов с удовлетворительной динамикой относятся 14 регионов - Хабаровский край, Саратовская область, Пензенская область, Башкортостан, Красноярский край, Липецкая область, Иркутская область, Ставропольский край, Нижегородская область, Севастополь, Белгородская область, Курская область, Чечня, Смоленская область.Как отмечает Тавадян, самая сложная ситуация и отрицательная динамика сохраняется в Костромской области, в Еврейской АО и на Чукотке.“Регионов с тяжелым трендом уже нет, когда динамика распространения вируса более 1,2 ”, - пояснил Тавадян.По мнению специалиста ситуация уже скоро резко может пойти к лучшему, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус. Всеобщая вакцинация обязательно для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны. Это сложная задача, так как нужно наладить производство ампул вакцины сотнями миллионов и ее транспортировку. Это уже делается.
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агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19, ситуацию можно оценить как позитивно-стабильную, в 68 регионах отмечается угасание скорости распространения COVID-19, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян
.
Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" – 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" – 1,0-1,1 (удовлетворительный), "красные" – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше – усиливается.
“В основном ситуация уже стабильно-позитивная в России. Плато по зарегистрированным случаям по всей стране достигнуто, этот показатель продолжает снижаться с начала года... На сегодняшний день самый позитивный показатель по угасанию пандемии в России - Москва. К остальным “зеленым” регионам относятся Псковская область, Хакасия, Республика Алтай, Коми, Московская область, Крым, Тыва, Ямало-Ненецкий АО и Адыгея”, - сказал Тавадян.
Согласно расчетам ученого, к числу стабильных регионов уже относятся 58 регионов. “Сейчас ситуация урегулировалась, количество ежедневных выявленных случаев и смертельных исходов ощутимо снижается. И показатель R в регионах отражает именно этот спад. На этот момент в позитивно-стабильной зоне угасания заболевания находятся 68 из 85 регионов России. До середины весны этот показатель будет расти”, - уточнил Тавадян.
Он также отметил, что ситуация нормализовалась в Санкт-Петербурге
, где наблюдалось неестественное длинное и плоское плато, которое длилось более месяца.
К числу регионов с удовлетворительной динамикой относятся 14 регионов - Хабаровский край
, Саратовская область, Пензенская область
, Башкортостан, Красноярский край
, Липецкая область, Иркутская область
, Ставропольский край, Нижегородская область, Севастополь
, Белгородская область
, Курская область, Чечня, Смоленская область
.
Как отмечает Тавадян, самая сложная ситуация и отрицательная динамика сохраняется в Костромской области
, в Еврейской АО и на Чукотке
.
“Регионов с тяжелым трендом уже нет, когда динамика распространения вируса более 1,2 ”, - пояснил Тавадян.
По мнению специалиста ситуация уже скоро резко может пойти к лучшему, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус. Всеобщая вакцинация обязательно для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны. Это сложная задача, так как нужно наладить производство ампул вакцины сотнями миллионов и ее транспортировку. Это уже делается.