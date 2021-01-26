https://ria.ru/20210126/fond-1594668810.html

Фонд фондов запустят в России в феврале

Фонд фондов запустят в России в феврале

Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий будет запущен в России в феврале, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:09

2021-01-26T17:09

2021-01-26T17:09

россия

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий будет запущен в России в феврале, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.Как отмечается, Белоусов провел встречу по формированию Фонда фондов с участием представителей крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций и Российского союза промышленников и предпринимателей.Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы об органах управления Фонда. Ожидается, что окончательные решения будут приняты в ближайшее время.Соглашения об участии в Фонде на сегодняшний день подписали уже восемь инвесторов. Белоусов призвал форсировать работу по созданию списка проектов Фонда. В перечень проектов также могут войти крупнейшие и наиболее перспективные проекты Национальной технологической инициативы, отметили в секретариате первого вице-премьера.В марте 2020 года на встрече инвесторов с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась идея создания Фонда фондов с участием госкорпораций. К идее формирования Фонда фондов Путин вернулся на съезда РСПП в октябре прошлого года.

https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

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россия, андрей белоусов, экономика