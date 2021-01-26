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Фонд фондов запустят в России в феврале
Фонд фондов запустят в России в феврале
Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий будет запущен в России в феврале, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:09
2021-01-26T17:09
россия
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий будет запущен в России в феврале, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.Как отмечается, Белоусов провел встречу по формированию Фонда фондов с участием представителей крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций и Российского союза промышленников и предпринимателей.Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы об органах управления Фонда. Ожидается, что окончательные решения будут приняты в ближайшее время.Соглашения об участии в Фонде на сегодняшний день подписали уже восемь инвесторов. Белоусов призвал форсировать работу по созданию списка проектов Фонда. В перечень проектов также могут войти крупнейшие и наиболее перспективные проекты Национальной технологической инициативы, отметили в секретариате первого вице-премьера.В марте 2020 года на встрече инвесторов с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась идея создания Фонда фондов с участием госкорпораций. К идее формирования Фонда фондов Путин вернулся на съезда РСПП в октябре прошлого года.
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россия, андрей белоусов, экономика

Фонд фондов запустят в России в феврале

17:09 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2020"
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Международном экспортном форуме Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий будет запущен в России в феврале, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Как отмечается, Белоусов провел встречу по формированию Фонда фондов с участием представителей крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций и Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Моделью функционирования Фонда выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. РФПИ выполняет функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества. Завершение формальных процедур и запуск Фонда ожидается в середине февраля. Об этом на совещании доложил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев", - говорится в сообщении.
Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы об органах управления Фонда. Ожидается, что окончательные решения будут приняты в ближайшее время.
Соглашения об участии в Фонде на сегодняшний день подписали уже восемь инвесторов. Белоусов призвал форсировать работу по созданию списка проектов Фонда. В перечень проектов также могут войти крупнейшие и наиболее перспективные проекты Национальной технологической инициативы, отметили в секретариате первого вице-премьера.
В марте 2020 года на встрече инвесторов с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась идея создания Фонда фондов с участием госкорпораций. К идее формирования Фонда фондов Путин вернулся на съезда РСПП в октябре прошлого года.
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