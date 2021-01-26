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После незаконных акций 23 января возбудили 20 уголовных дел
После незаконных акций 23 января возбудили 20 уголовных дел
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о 20 уголовных делах, возбужденных по итогам несогласованных мероприятий 23 января, сообщает... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:53
2021-01-26T20:07
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр бастрыкин
москва
липецкая область
калужская область
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о 20 уголовных делах, возбужденных по итогам несогласованных мероприятий 23 января, сообщает СК.Отмечается, что основная масса противоправных действий квалифицируется по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти). В рамках уголовных дел задержаны причастные к преступлениям."Руководители ряда регионов (Москва, Санкт-Петербург, Липецкая и Калужская область, Приморский край) доложили о находящихся в их производстве уголовных делах. Глава ведомства указал руководителям на необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России", - добавляется в сообщении.Кроме того, Бастрыкин указал на необходимость взаимодействия с другими силовыми структурами и поблагодарил подчиненных за активную работу, подчеркнув важность профилактической работы с молодежью наряду с установлением виновных.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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липецкая область
калужская область
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр бастрыкин, москва, липецкая область, калужская область, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

После незаконных акций 23 января возбудили 20 уголовных дел

19:53 26.01.2021 (обновлено: 20:07 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о 20 уголовных делах, возбужденных по итогам несогласованных мероприятий 23 января, сообщает СК.

"На совещании обсуждались материалы доследственных проверок и уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов по итогам несанкционированных мероприятий, прошедших по всей России 23 января 2021 года. Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная масса противоправных действий квалифицируется по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти). В рамках уголовных дел задержаны причастные к преступлениям.
"Руководители ряда регионов (Москва, Санкт-Петербург, Липецкая и Калужская область, Приморский край) доложили о находящихся в их производстве уголовных делах. Глава ведомства указал руководителям на необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России", - добавляется в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин указал на необходимость взаимодействия с другими силовыми структурами и поблагодарил подчиненных за активную работу, подчеркнув важность профилактической работы с молодежью наряду с установлением виновных.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Александр БастрыкинМоскваЛипецкая областьКалужская областьПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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