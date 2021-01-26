После незаконных акций 23 января возбудили 20 уголовных дел
19:53 26.01.2021 (обновлено: 20:07 26.01.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о 20 уголовных делах, возбужденных по итогам несогласованных мероприятий 23 января, сообщает СК.
"На совещании обсуждались материалы доследственных проверок и уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов по итогам несанкционированных мероприятий, прошедших по всей России 23 января 2021 года. Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основная масса противоправных действий квалифицируется по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти). В рамках уголовных дел задержаны причастные к преступлениям.
"Руководители ряда регионов (Москва, Санкт-Петербург, Липецкая и Калужская область, Приморский край) доложили о находящихся в их производстве уголовных делах. Глава ведомства указал руководителям на необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России", - добавляется в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин указал на необходимость взаимодействия с другими силовыми структурами и поблагодарил подчиненных за активную работу, подчеркнув важность профилактической работы с молодежью наряду с установлением виновных.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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