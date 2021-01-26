https://ria.ru/20210126/dela-1594697136.html

После незаконных акций 23 января возбудили 20 уголовных дел

После незаконных акций 23 января возбудили 20 уголовных дел

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о 20 уголовных делах, возбужденных по итогам несогласованных мероприятий 23 января, сообщает... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:53

2021-01-26T19:53

2021-01-26T20:07

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр бастрыкин

москва

липецкая область

калужская область

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о 20 уголовных делах, возбужденных по итогам несогласованных мероприятий 23 января, сообщает СК.Отмечается, что основная масса противоправных действий квалифицируется по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти). В рамках уголовных дел задержаны причастные к преступлениям."Руководители ряда регионов (Москва, Санкт-Петербург, Липецкая и Калужская область, Приморский край) доложили о находящихся в их производстве уголовных делах. Глава ведомства указал руководителям на необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России", - добавляется в сообщении.Кроме того, Бастрыкин указал на необходимость взаимодействия с другими силовыми структурами и поблагодарил подчиненных за активную работу, подчеркнув важность профилактической работы с молодежью наряду с установлением виновных.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

москва

липецкая область

калужская область

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-26T19:53 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр бастрыкин, москва, липецкая область, калужская область, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия