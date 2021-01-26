https://ria.ru/20210126/belorussiya-1594608378.html

Лукашенко уверен, что Белоруссию будут и дальше "шатать и раскачивать"

Лукашенко уверен, что Белоруссию будут и дальше "шатать и раскачивать"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил при назначении нового госсекретаря Совбеза, что республику будут в дальнейшем "шатать и раскачивать", что видно... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:15

2021-01-26T12:15

2021-01-26T13:17

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил при назначении нового госсекретаря Совбеза, что республику будут в дальнейшем "шатать и раскачивать", что видно и по ситуации в РФ.Во вторник Лукашенко назначил госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, руководившего Генштабом и занимавшего пост первого замглавы минобороны."Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Говоря о выборе кандидатуры Вольфовича, глава белорусского государства отметил, что обсуждал этот вопрос с заинтересованными, в том числе с министром обороны Виктором Хрениным. "Он, конечно, как я понял, как исполнительный генерал, ничего не отрицал, на мои замечания и предложения реагировал правильно, но с большим, я так почувствовал в душе, неудовольствием соглашался на то, что вы перейдете работать в Совбез. Потому что, как он сказал, более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе нет. Конечно, наверное, нет. Но мне кажется, что найдем мы там людей, которые обучаемые, могут освоить эти должности. Мы просто обязаны это сделать", - сказал Лукашенко.Он указал, что госсекретарь Совбеза - это фактически главный помощник президента по работе с силовыми структурами. Лукашенко также обратил внимание, что именно Вольфович был "в эпицентре всех событий и мероприятий последнего времени"."Мы планировали, прежде всего силами Генштаба, мероприятия на внешней границе по защите нашего Отечества, особенно накануне и после выборов. Все это помнят. И довольно успешно мы развернули тогда наши подразделения, войсковые части. И отреагировали, пресекая возможные недоброжелательные нападки на нашу страну и попытки создать нам излишние проблемы. То есть вот в последнее время я очень близко увидел вас в деле", - добавил президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594147389.html

https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594231250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире