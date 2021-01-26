https://ria.ru/20210126/bank-1594671475.html

МСП Банк и Корпорация МСП поддержали туристическую компанию из Карелии

МСП Банк и Корпорация МСП поддержали туристическую компанию из Карелии

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл кредитную линию для расширения автобусного парка туристической компании из Карелии, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:28

2021-01-26T17:28

2021-01-26T17:29

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл кредитную линию для расширения автобусного парка туристической компании из Карелии, сообщает пресс-служба банка.Банк предоставил ООО "Туристическая компания Карелия-тур" кредит на сумму 9,1 миллиона рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредит обеспечен поручительством Корпорации МСП. Финансовая поддержка позволила компании оперативно расширить парк автобусов для обслуживания возрастающего турпотока."Одной из важнейших задач Корпорации МСП является обеспечение предпринимателей доступными финансовыми ресурсами. Программа стимулирования кредитования, реализуемая Корпорацией МСП совместно с Банком России, позволяет компаниям получать финансирование на выгодных условиях и успешно реализовать инвестиционные проекты, рефинансировать ранее взятые кредиты или пополнять объем оборотных средств. За 5 лет существования Программы благодаря поручительствам корпорации субъекты МСП смогли привлечь финансирование на сумму 244,6 миллиарда рублей", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении."Карелия-тур", является частью турхолдинга "Родина", организует туры в Карелию из 45 городов РФ, а также из Белоруссии. Отмечается, что в сезоне 2020 года Карелия стала одним из самых популярных направлений, а в 2021 году ожидается дальнейший рост интереса туристов к региону.

https://ria.ru/20210126/bank-1594597367.html

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