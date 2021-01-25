https://ria.ru/20210125/zhivotnye-1594381816.html

Сахарная летяга? В Новосибирске рассказали о необычном звере

Сахарная летяга? В Новосибирске рассказали о необычном звере

Новосибирский зоопарк опубликовал в инстаграме фото и рассказал о необычном животном — карликовом поссуме или сахарной сумчатой летяге. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T01:46

2021-01-25T01:46

2021-01-25T01:46

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Новосибирский зоопарк опубликовал в инстаграме фото и рассказал о необычном животном — карликовом поссуме или сахарной сумчатой летяге. Такое название животное получило из-за пристрастия к сладкому цветочному нектару, пыльце и соку акации и некоторых видов эвкалипта.Эксперты пояснют, что сахарная сумчатая летяга — небольшое животное, по форме тела напоминающее белку. Весит всего 75 – 160 граммов. Длинный пушистый хвост поссум может сворачивать в спираль и висеть на нем или использовать в качестве руля в полете.Отличительная черта этих зверьков — тонкие кожаные летательные перепонки, которые тянутся от пятого пальца на передних лапах к первому пальцу на задних. Они незаметны, когда животное отдыхает, но расправляются во время полета — планируя от дерева к дереву, поссум может преодолеть до 50 метров.

https://ria.ru/20210124/zapovednik-1594269239.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, новосибирский зоопарк, животные