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Вузы в ближайшее время вернутся к очному формату обучения
Вузы в ближайшее время вернутся к очному формату обучения
В Минобрнауки заявили, что в ближайшее время вузы могут вернуться к очному формату обучения. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:54
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 янв — РИА Новости. В Минобрнауки заявили, что в ближайшее время вузы могут вернуться к очному формату обучения."Ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками", — сказал глава ведомства Валерий Фальков во время общения с участниками конкурса "Студент года".Сейчас в российских вузах действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить в онлайн студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Кроме того, к занятиям не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями. Решение о возвращении к традиционной форме зависит от эпидемической ситуации в каждом отдельном субъекте и в стране в целом.
https://na.ria.ru/20210125/distantsionnoe-obuchenie-1593833719.html
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навигатор абитуриента, вузы, общество

Вузы в ближайшее время вернутся к очному формату обучения

15:54 25.01.2021 (обновлено: 16:58 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции в МГУ
Студенты на лекции в МГУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 янв — РИА Новости. В Минобрнауки заявили, что в ближайшее время вузы могут вернуться к очному формату обучения.
"Ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками", — сказал глава ведомства Валерий Фальков во время общения с участниками конкурса "Студент года".
Беки Эмре - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Сейчас в российских вузах действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить в онлайн студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Кроме того, к занятиям не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.
Решение о возвращении к традиционной форме зависит от эпидемической ситуации в каждом отдельном субъекте и в стране в целом.
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