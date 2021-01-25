https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594496582.html

В Италии растет интерес к вакцине "Спутник V"

В Италии растет интерес к вакцине "Спутник V"

В Италии растет интерес к российской вакцине "Спутник V" на фоне существенного сокращения поставок препарата от COVID-19 со стороны американской... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:54

2021-01-25T15:54

2021-01-25T15:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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РИМ, 25 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. В Италии растет интерес к российской вакцине "Спутник V" на фоне существенного сокращения поставок препарата от COVID-19 со стороны американской фармацевтической компании Pfizer.Ранее комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури сообщил, что на прошлой неделе группа Pfizer сократила поставки вакцины в Италию на 29%, а на этой неделе будут недопоставлены еще 20%. По его словам, это ставит под вопрос проведение вакцинации итальянцев в возрасте старше 80 лет, которая началась на Апеннинах 14 января.В этой связи руководители столичной области Лацио и Тосканы приняли решение делать только повторные уколы для завершения цикла вакцинации, уже начатого ранее гражданами. Таким образом, введение первой дозы препарата Pfizer/BioNThec в этих регионах приостановлено на неопределенный срок. В сложившейся ситуации представители властей ряда регионов Италии связывают свои надежды с возможным использованием российской вакцины "Спутник V"."Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) следует поторопиться и перестать заниматься бюрократией. Я имею в виду российскую вакцину "Спутник". Пусть нам скажут, можно ее использовать или нет. Речь идет о борьбе со временем, с мутациями коронавируса. Мы сначала получим коллективный иммунитет или новые версии COVID? Пусть нам объяснят, что делать с препаратами, которые уже используются в других государствах", - заявил асессор (областной министр) здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато в интервью, которое в понедельник опубликовала римская газета la Repubblica.По его словам, интерес к российскому препарату от COVID-19 продемонстрировали уже многие страны, в том числе Венгрия и Германия. В этой связи Д'Амато подчеркнул, что власти Лацио мало интересует, где разработана вакцина – в России, Китае или Германии, главное, чтобы она прошла все необходимые проверки.Аналогичного мнения по данному вопросу придерживается и президент североитальянской области Венето Лука Дзайа. "Насколько я знаю, фармакологическая компания, которая производит вакцину в Китае, уже представила ЕМА первые документы для получения разрешения по ее применению на нашем континенте и то же самое собирается сделать Россия. Если ЕМА, а потом и Aifa (Итальянское агентство по лекарственным средствам – ред.) дадут зеленый свет, я не вижу препятствий", - считает известный политик.Как стало известно местным СМИ, именно такую позицию Дзайа и руководители ряда других итальянских регионов заняли в ходе последнего совещания с представителями национального правительства, в котором принял участие и глава минздрава Роберто Сперанца. "Надеюсь, из этого не будет сделана политическая проблема: вакцины нельзя брать, поскольку они происходят из определенных стран… Вакцины – это вакцины, и в настоящий момент они нам остро нужны, особенно в связи с тем, что происходит с Pfizer", - - приводит слова Дзайа миланская газета Corriere della Sera.Вопрос об использовании вакцины "Спутник V" сейчас широко обсуждается в научно-медицинском сообществе Италии. Так, известный вирусолог Андреа Крисанти считает, что применение российского препарата вполне допустимо в случае, если он пройдет апробацию со стороны ЕМА. "Если будут предоставлены прозрачные данные и ЕМА одобрит вакцину, не вижу негативных аспектов", - заявил он в понедельник в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24."Российская вакцина, как и китайская, достаточно протестирована и опробована. Обе они похожи на вакцину AstraZeneca. Сейчас нашим приоритетом является быстрая вакцинация, и провести ее мы сможем только с помощью сотен тысяч доз. Поэтому надо ускориться и использовать также другие вакцины", - заявил информагентству Adnkronos научный директор Итальянского общества инфекционных и тропических болезней (Simit) Массимо Андреони.Более осторожно высказывается на этот счет советник министра здравоохранения Италии по COVID-19 Вальтер Риччарди. Он заявил, что использование "Спутник V" станет возможным в Италии только после одобрения со стороны Aifa. Пока же "будем надеяться, что скоро одобрят AstraZeneca". Ожидается, что ЕМА может разрешить применение этой вакцины уже 29 января.Италия входит в группу стран-лидеров в мире по количеству вакцинированных от COVID-19. Согласно данным минздрава, по состоянию на понедельник в стране прививку сделали уже более 1,38 миллиона человек.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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