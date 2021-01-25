https://ria.ru/20210125/ubiystvo-1594443183.html

В Крыму завершили расследование против обвиняемого в убийстве девочки

В Крыму завершили расследование против обвиняемого в убийстве девочки

Следователи завершили расследование уголовного дела против жителя Крыма, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, тело которой нашли в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:45

2021-01-25T11:45

2021-01-25T11:45

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против жителя Крыма, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, тело которой нашли в Северо-Крымском канале, сообщается на сайте СК РФ.Днем 31 мая 2020 года девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые распивали алкоголь и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра. Девочка пропала, ее тело на следующий день нашли водолазы. Ранее сообщалось, что житель Крыма, который пьяный уснул на рыбалке, пока насиловали и убивали его дочь, приговорен к полугоду исправительных работ."Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя поселка Ленино. Он обвиняется в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера и убийства 6-летней девочки, сопряженного с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера... Уголовное дело в отношении жителя поселка Ленино направлено для решения вопроса о подписании обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд", - говорится в сообщении.Отмечается, что по подозрению в совершении преступления следователями был задержан близкий друг семьи погибшей. Как добавляет следствие, на допросе он полностью признал вину, а в рамках следственного эксперимента на местности рассказал об обстоятельствах преступления.По данным СК, днем 31 мая 2020 года пьяный отец девочки, находясь на берегу канала, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. По дороге ранее судимый мужчина совершил против ребенка преступления сексуального характера, а затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул ее в воду. В результате девочка утонула.Добавляется, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20210125/primore-1594440680.html

https://ria.ru/20201220/ubiystvo-1590145260.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия