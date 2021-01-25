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Шоубиз
https://ria.ru/20210125/roman-1594501022.html
"Разлучница" Дарья Палей прокомментировала слухи о романе с Манукяном
"Разлучница" Дарья Палей прокомментировала слухи о романе с Манукяном
Дарья Палей, двукратная чемпионка мира и Европы по латиноамериканской программе, с которой в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" выступает блогер Давид... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:18
2021-01-25T17:18
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
звезды
ольга бузова
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Дарья Палей, двукратная чемпионка мира и Европы по латиноамериканской программе, с которой в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" выступает блогер Давид Манукян (Dava), прокомментировала слухи об их романе. После того, как на прошлой неделе стало известно, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались, в адрес танцовщицы поступило множество хейта от фанатов певицы. Пользователи и некоторые СМИ назвали Палей "разлучницей", а также высказали мнение, что это именно она стала причиной разрыва звездной пары. В новом выпуске "Танцев со звездами" Дарья прокомментировала эти слухи.Палей добавила, что пришла на проект, чтобы "танцевать и получать удовольствие", и рада, что ее партнер именно Dava. Позже она разместила пост в Instagram, в котором поблагодарила зрителей за то, что смотрели эфир и болели за них с Манукяном. Под ним комментарий оставил и блогер, написав: "Спасибо, что поддержала меня".
https://ria.ru/20210124/manukyan-1594398117.html
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давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова

"Разлучница" Дарья Палей прокомментировала слухи о романе с Манукяном

17:18 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДария Палей на чемпионате мира по латиноамериканским танцам
Дария Палей на чемпионате мира по латиноамериканским танцам - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Дарья Палей, двукратная чемпионка мира и Европы по латиноамериканской программе, с которой в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" выступает блогер Давид Манукян (Dava), прокомментировала слухи об их романе.
После того, как на прошлой неделе стало известно, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались, в адрес танцовщицы поступило множество хейта от фанатов певицы. Пользователи и некоторые СМИ назвали Палей "разлучницей", а также высказали мнение, что это именно она стала причиной разрыва звездной пары.
В новом выпуске "Танцев со звездами" Дарья прокомментировала эти слухи.

"Знаете, мне так было неприятно читать, что обо мне пишут. Потому что, во-первых, у меня есть любимый муж, а, во-вторых, дочка, которой годик. У меня в семье все прекрасно, и у меня не было мыслей уводить кого-то", — сказала она.

Палей добавила, что пришла на проект, чтобы "танцевать и получать удовольствие", и рада, что ее партнер именно Dava.
Позже она разместила пост в Instagram, в котором поблагодарила зрителей за то, что смотрели эфир и болели за них с Манукяном. Под ним комментарий оставил и блогер, написав: "Спасибо, что поддержала меня".
Певец и блогер Давид Манукян (DAVA) - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 21:32Шоубиз
Манукян впервые прокомментировал расставание с Бузовой
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)ЗнаменитостизвездыОльга Бузова
 
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