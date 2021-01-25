"Разлучница" Дарья Палей прокомментировала слухи о романе с Манукяном
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДария Палей на чемпионате мира по латиноамериканским танцам
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Дарья Палей, двукратная чемпионка мира и Европы по латиноамериканской программе, с которой в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" выступает блогер Давид Манукян (Dava), прокомментировала слухи об их романе.
После того, как на прошлой неделе стало известно, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались, в адрес танцовщицы поступило множество хейта от фанатов певицы. Пользователи и некоторые СМИ назвали Палей "разлучницей", а также высказали мнение, что это именно она стала причиной разрыва звездной пары.
В новом выпуске "Танцев со звездами" Дарья прокомментировала эти слухи.
"Знаете, мне так было неприятно читать, что обо мне пишут. Потому что, во-первых, у меня есть любимый муж, а, во-вторых, дочка, которой годик. У меня в семье все прекрасно, и у меня не было мыслей уводить кого-то", — сказала она.
Палей добавила, что пришла на проект, чтобы "танцевать и получать удовольствие", и рада, что ее партнер именно Dava.
Позже она разместила пост в Instagram, в котором поблагодарила зрителей за то, что смотрели эфир и болели за них с Манукяном. Под ним комментарий оставил и блогер, написав: "Спасибо, что поддержала меня".
24 января, 21:32ШоубизМанукян впервые прокомментировал расставание с Бузовой