https://ria.ru/20210125/roman-1594501022.html

"Разлучница" Дарья Палей прокомментировала слухи о романе с Манукяном

"Разлучница" Дарья Палей прокомментировала слухи о романе с Манукяном

Дарья Палей, двукратная чемпионка мира и Европы по латиноамериканской программе, с которой в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" выступает блогер Давид... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:18

2021-01-25T17:18

2021-01-25T17:18

шоубиз

давид манукян (dava)

знаменитости

звезды

ольга бузова

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Дарья Палей, двукратная чемпионка мира и Европы по латиноамериканской программе, с которой в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" выступает блогер Давид Манукян (Dava), прокомментировала слухи об их романе. После того, как на прошлой неделе стало известно, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались, в адрес танцовщицы поступило множество хейта от фанатов певицы. Пользователи и некоторые СМИ назвали Палей "разлучницей", а также высказали мнение, что это именно она стала причиной разрыва звездной пары. В новом выпуске "Танцев со звездами" Дарья прокомментировала эти слухи.Палей добавила, что пришла на проект, чтобы "танцевать и получать удовольствие", и рада, что ее партнер именно Dava. Позже она разместила пост в Instagram, в котором поблагодарила зрителей за то, что смотрели эфир и болели за них с Манукяном. Под ним комментарий оставил и блогер, написав: "Спасибо, что поддержала меня".

https://ria.ru/20210124/manukyan-1594398117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова