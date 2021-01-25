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Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Сенатор Алексей Пушков в Telegram заявил, что необходимо перестать обращать внимание на мнение западных деятелей о России. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T02:24
2021-01-25T02:24
россия
дональд трамп
алексей пушков
сша
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram заявил, что необходимо перестать обращать внимание на мнение западных деятелей о России.В качестве примера политик привел статью в "не самой влиятельной газете", которую "повсеместно цитировали", и высказывание экс-помощницы бывшего президента США Дональда Трампа, которое, по словам Пушкова, стало "на полдня одной из главных новостей в стране". Однако, парламентарий не уточнил, о каком именно высказывании и издании идет речь.Сенатор отметил, что пора понять негативное отношение Запада к России. Пушков указал, что США не могут восприниматься как судьи после последних событий в собственной стране, "окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры". Сенатор подчеркнул, что Россия имеет право на собственные критерии и собственные оценки своих действий, и если Соединенные Штаты продолжат "по инерции играть роль судьи", на которую не имеют ни морального, ни политического права, Москва "не должна по инерции это принимать".
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россия, дональд трамп, алексей пушков, сша, общество

Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться

02:24 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram заявил, что необходимо перестать обращать внимание на мнение западных деятелей о России.

"У нас, в России слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. <…> Это пережиток конца 1980-1990-ых, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом", — написал Пушков.

В качестве примера политик привел статью в "не самой влиятельной газете", которую "повсеместно цитировали", и высказывание экс-помощницы бывшего президента США Дональда Трампа, которое, по словам Пушкова, стало "на полдня одной из главных новостей в стране". Однако, парламентарий не уточнил, о каком именно высказывании и издании идет речь.
Сенатор отметил, что пора понять негативное отношение Запада к России.

"Продолжая мерить себя их стандартами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность. Словно они — судьи, они выносят оценки, а мы — подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать", — объяснил Пушков.

Пушков указал, что США не могут восприниматься как судьи после последних событий в собственной стране, "окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры". Сенатор подчеркнул, что Россия имеет право на собственные критерии и собственные оценки своих действий, и если Соединенные Штаты продолжат "по инерции играть роль судьи", на которую не имеют ни морального, ни политического права, Москва "не должна по инерции это принимать".
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