https://ria.ru/20210125/pushkov-1594409157.html

Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться

Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться

Сенатор Алексей Пушков в Telegram заявил, что необходимо перестать обращать внимание на мнение западных деятелей о России. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T02:24

2021-01-25T02:24

2021-01-25T02:24

россия

дональд трамп

алексей пушков

сша

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram заявил, что необходимо перестать обращать внимание на мнение западных деятелей о России.В качестве примера политик привел статью в "не самой влиятельной газете", которую "повсеместно цитировали", и высказывание экс-помощницы бывшего президента США Дональда Трампа, которое, по словам Пушкова, стало "на полдня одной из главных новостей в стране". Однако, парламентарий не уточнил, о каком именно высказывании и издании идет речь.Сенатор отметил, что пора понять негативное отношение Запада к России. Пушков указал, что США не могут восприниматься как судьи после последних событий в собственной стране, "окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры". Сенатор подчеркнул, что Россия имеет право на собственные критерии и собственные оценки своих действий, и если Соединенные Штаты продолжат "по инерции играть роль судьи", на которую не имеют ни морального, ни политического права, Москва "не должна по инерции это принимать".

https://ria.ru/20210118/pushkov-1593438190.html

россия

сша

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2021

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россия, дональд трамп, алексей пушков, сша, общество