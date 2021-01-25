https://ria.ru/20210125/preparaty-1594510162.html

Мясников предупредил о смертельной опасности обезболивающих

Мясников предупредил о смертельной опасности обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал с осторожностью принимать широко рекламируемые обезболивающие, так как в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:51

2021-01-25T16:51

2021-01-25T16:51

александр мясников (врач)

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здоровье

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медицина

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал с осторожностью принимать широко рекламируемые обезболивающие, так как в некоторых случаях они могут нанести здоровью больше вреда, чем пользы."На совести этой рекламы есть инфаркты, инсульты, кровотечения и смерти", — сказал он.Мясников отметил, что популярные обезболивающие в основном относятся к нестероидным противовоспалительным препаратам. По его словам, они действительно помогают справиться с болью, однако "обладают колоссальным набором побочных явлений".Медик подчеркнул, что к побочным эффектам этой группы препаратов относятся желудочные кровотечения, обострение риска инфаркта, инсульта и ряда других сердечно-сосудистых заболеваний."Пожилым людям после 65 и пациентам с заболеваниями сердца они вообще противопоказаны", — добавил Мясников.Специалист посоветовал внимательно изучать состав лекарств перед применением, а также ответственно подходить к сочетанию одних препаратов с другими, так как некоторые из них содержат "скрытую" дозу обезболивающего, способную нанести вред.

https://ria.ru/20210112/coronavirus-1592783955.html

https://ria.ru/20210125/novorozhdennye-1594405598.html

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александр мясников (врач), россия, здоровье, здоровье - общество, медицина, общество