https://ria.ru/20210125/preparaty-1594510162.html
Мясников предупредил о смертельной опасности обезболивающих
Мясников предупредил о смертельной опасности обезболивающих
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал с осторожностью принимать широко рекламируемые обезболивающие, так как в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:51
2021-01-25T16:51
2021-01-25T16:51
александр мясников (врач)
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здоровье
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал с осторожностью принимать широко рекламируемые обезболивающие, так как в некоторых случаях они могут нанести здоровью больше вреда, чем пользы."На совести этой рекламы есть инфаркты, инсульты, кровотечения и смерти", — сказал он.Мясников отметил, что популярные обезболивающие в основном относятся к нестероидным противовоспалительным препаратам. По его словам, они действительно помогают справиться с болью, однако "обладают колоссальным набором побочных явлений".Медик подчеркнул, что к побочным эффектам этой группы препаратов относятся желудочные кровотечения, обострение риска инфаркта, инсульта и ряда других сердечно-сосудистых заболеваний."Пожилым людям после 65 и пациентам с заболеваниями сердца они вообще противопоказаны", — добавил Мясников.Специалист посоветовал внимательно изучать состав лекарств перед применением, а также ответственно подходить к сочетанию одних препаратов с другими, так как некоторые из них содержат "скрытую" дозу обезболивающего, способную нанести вред.
https://ria.ru/20210112/coronavirus-1592783955.html
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александр мясников (врач), россия, здоровье, здоровье - общество, медицина, общество
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
посоветовал с осторожностью принимать широко рекламируемые обезболивающие, так как в некоторых случаях они могут нанести здоровью больше вреда, чем пользы.
"На совести этой рекламы есть инфаркты, инсульты, кровотечения и смерти", — сказал он.
Мясников отметил, что популярные обезболивающие в основном относятся к нестероидным противовоспалительным препаратам. По его словам, они действительно помогают справиться с болью, однако "обладают колоссальным набором побочных явлений".
Медик подчеркнул, что к побочным эффектам этой группы препаратов относятся желудочные кровотечения, обострение риска инфаркта, инсульта и ряда других сердечно-сосудистых заболеваний.
"Пожилым людям после 65 и пациентам с заболеваниями сердца они вообще противопоказаны", — добавил Мясников.
Специалист посоветовал внимательно изучать состав лекарств перед применением, а также ответственно подходить к сочетанию одних препаратов с другими, так как некоторые из них содержат "скрытую" дозу обезболивающего, способную нанести вред.