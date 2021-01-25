https://ria.ru/20210125/pravookhraniteli-1594503079.html

Володин оценил действия правоохранителей на незаконных акциях

Володин оценил действия правоохранителей на незаконных акциях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил эффективность работы правоохранительных органов РФ на прошедших в выходные несанкционированных акциях. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:25

2021-01-25T16:25

2021-01-25T16:25

россия

алексей навальный

госдума рф

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вячеслав володин

сша

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил эффективность работы правоохранительных органов РФ на прошедших в выходные несанкционированных акциях.Володин отметил, как на таких акциях действовали правоохранительные органы в США: и водой поливали, резиновыми пулями стреляли.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

сша

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2021

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россия, алексей навальный, госдума рф, генеральная прокуратура рф, вячеслав володин, сша, общество