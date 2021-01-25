Володин оценил действия правоохранителей на незаконных акциях
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудник Росгвардии на Театральной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил эффективность работы правоохранительных органов РФ на прошедших в выходные несанкционированных акциях.
"По общему мнению, все, с кем я разговаривал, все считают, что правоохранительные органы эффективно делали свою работу - и сотрудники полиции, и Росгвардии", - сказал он журналистам.
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Володин отметил, как на таких акциях действовали правоохранительные органы в США: и водой поливали, резиновыми пулями стреляли.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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