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Косачев оценил ситуацию вокруг полномочий российской делегации в ПАСЕ
Косачев оценил ситуацию вокруг полномочий российской делегации в ПАСЕ
Российская делегация готова работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) только на равных с другими странами, иное невозможно, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:56
2021-01-25T16:56
константин косачев
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российская делегация готова работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) только на равных с другими странами, иное невозможно, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее сообщалось, что в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации."Ни у кого не должно быть сомнения в том, что российская делегация готова работать в ПАСЕ конструктивно и созидательно, но только и исключительно на равных условиях с другими делегациями. Иное невозможно по определению", - сказал политик.
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константин косачев, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Косачев оценил ситуацию вокруг полномочий российской делегации в ПАСЕ

16:56 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российская делегация готова работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) только на равных с другими странами, иное невозможно, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее сообщалось, что в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации.
"Ни у кого не должно быть сомнения в том, что российская делегация готова работать в ПАСЕ конструктивно и созидательно, но только и исключительно на равных условиях с другими делегациями. Иное невозможно по определению", - сказал политик.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 14:10
Слуцкий назвал условие, при котором российская делегация покинет ПАСЕ
 
Константин КосачевПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
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