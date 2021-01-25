https://ria.ru/20210125/polnomochiya-1594511186.html
Косачев оценил ситуацию вокруг полномочий российской делегации в ПАСЕ
Косачев оценил ситуацию вокруг полномочий российской делегации в ПАСЕ
Российская делегация готова работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) только на равных с другими странами, иное невозможно, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:56
2021-01-25T16:56
2021-01-25T16:56
константин косачев
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4889568b78426daabfc0b484931617d1.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российская делегация готова работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) только на равных с другими странами, иное невозможно, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее сообщалось, что в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации."Ни у кого не должно быть сомнения в том, что российская делегация готова работать в ПАСЕ конструктивно и созидательно, но только и исключительно на равных условиях с другими делегациями. Иное невозможно по определению", - сказал политик.
https://ria.ru/20210125/pase-1594471580.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a011287449da13c228cd1e6af5e4eb59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин косачев, парламентская ассамблея совета европы, в мире