https://ria.ru/20210125/polnomochiya-1594511186.html

Косачев оценил ситуацию вокруг полномочий российской делегации в ПАСЕ

Косачев оценил ситуацию вокруг полномочий российской делегации в ПАСЕ

Российская делегация готова работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) только на равных с другими странами, иное невозможно, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:56

2021-01-25T16:56

2021-01-25T16:56

константин косачев

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российская делегация готова работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) только на равных с другими странами, иное невозможно, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее сообщалось, что в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации."Ни у кого не должно быть сомнения в том, что российская делегация готова работать в ПАСЕ конструктивно и созидательно, но только и исключительно на равных условиях с другими делегациями. Иное невозможно по определению", - сказал политик.

https://ria.ru/20210125/pase-1594471580.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, парламентская ассамблея совета европы, в мире