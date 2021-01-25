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В Москве побит температурный рекорд для 25 января
В Москве побит температурный рекорд для 25 января
Самая высокая температура для 25 января более чем за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений зафиксирована в Москве в понедельник утром, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T09:31
2021-01-25T09:31
2021-01-25T09:31
татьяна позднякова
погода
москва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самая высокая температура для 25 января более чем за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений зафиксирована в Москве в понедельник утром, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Это действительно будет самая высокая температура для этого дня за весь срок наблюдений. Можно сказать, что за 140 лет наблюдений. В 4 утра было плюс 3,8 градуса, потом температура стала немного понижаться. Но то, что сегодня установлен новый рекорд, - это факт", - сказала Позднякова.Она отметила, что предыдущий рекорд был в 2002 году.
https://ria.ru/20210125/temperatura-1594405122.html
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татьяна позднякова, погода, москва, общество