https://ria.ru/20210125/pogoda-1594420392.html

В Москве побит температурный рекорд для 25 января

В Москве побит температурный рекорд для 25 января

Самая высокая температура для 25 января более чем за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений зафиксирована в Москве в понедельник утром, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T09:31

2021-01-25T09:31

2021-01-25T09:31

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самая высокая температура для 25 января более чем за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений зафиксирована в Москве в понедельник утром, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Это действительно будет самая высокая температура для этого дня за весь срок наблюдений. Можно сказать, что за 140 лет наблюдений. В 4 утра было плюс 3,8 градуса, потом температура стала немного понижаться. Но то, что сегодня установлен новый рекорд, - это факт", - сказала Позднякова.Она отметила, что предыдущий рекорд был в 2002 году.

https://ria.ru/20210125/temperatura-1594405122.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество