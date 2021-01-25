https://ria.ru/20210125/podrostki-1594541115.html

Переходный возраст у девочек: его особенности и советы родителям

Переходный возраст у девочек: его особенности и советы родителям

Переходный возраст — это сложный период трансформации ребенка во взрослого. О том, когда начинается этот этап у девочек, и его особенностях — в материале РИА... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T19:43

2021-01-25T19:43

2021-01-25T19:43

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детские вопросы

здоровье - общество

подростки

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Переходный возраст — это сложный период трансформации ребенка во взрослого. О том, когда начинается этот этап у девочек, и его особенностях — в материале РИА Новости. Когда начинается переходный возраст у девочек?Как правило, созревание девочек начинается с 10 лет. В этот период организм сталкивается с физиологическими и психическими изменениями, которые способствуют наступлению половой и физической зрелости. В разных странах годы переходного возраста определяются по-своему, с психологической точки зрения наступление этого периода индивидуально. Физиологические измененияВ начале переходного возраста тело начинает активно расти, приблизительно на 10 сантиметров за год. Кроме этого, в пубертатный период у девочек появляются признаки полового созревания: Признаки переходного возрастаПомимо физиологических трансформаций, у девочки-подростка происходят и изменения психики. В переходном возрасте появляются стремление найти свое место в жизни, поведение становится более самостоятельным и независимым. В это время многие подростки начинают интересоваться субкультурами и стараются отличаться от остальных. Характерные черты характера в этот период — максимализм и упрямство. Также у ребенка могут появиться политические взгляды.Переходной возраст в 10-12 летВ этом возрасте начинается активная выработка гормонов, ускоряющих рост тела, развитие мозга и организма, а также работу репродуктивной системы. Под воздействием эстрогена у девочки начинает формироваться грудь, бедра становятся шире, нарастает жировая ткань в области плечевого пояса, молочных желез, ягодиц, лобка. Активнее работают сальные железы, из-за чего быстро жирнятся волосы, появляются высыпания на лице.Переходной возраст в 13-14 летПримерно в этом возрасте у девочек начинаются месячные. На время их начала влияют разные факторы. В эти годы созревает репродуктивная система, у девочки-подростка могут появиться боли в животе, ухудшиться общее состояние.Переходной возраст в 15-16 летИменно на этот период приходится самый активный рост тела, из-за чего девочки-подростки могут быть неуклюжими, а их движения — скованными. Этот возраст характеризуется самоопределением человека, изменением его нравственных ориентиров, возникновением интереса к противоположному полу. Особенности переходного возраста в 17-18 летНа этом этапе отмечается спад гормональных бурь, рост тела приостанавливается. При этом особенно усиливается тяга к противоположному полу. Подросток активно ищет себя, собирает ресурсы для входа во взрослую жизнь. Этот период совпадает с окончанием школы, поэтому на девочку возлагаются новые обязанности, ей приходится определяться с будущей профессией. Советы родителямПериод перехода ребенка во взрослого — один из самых сложных этапов в жизни, поэтому родителям следует быть более внимательными и терпеливыми в отношениях с детьми.Психологические проблемыПодростковый возраст может сопровождаться упрямством, обидчивостью, резкими сменами настроения. Порой у девочек-подростков пропадают интересы, в результате чего родители жалуются на излишнюю пассивность. У некоторых возникают проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками, недопонимание с окружающими. Чтобы избежать серьезных проблем с ребенком, следует установить с ним честные и доверительные отношения, а не читать морали. В таком случае, девочке будет проще пережить неприятности и справиться с трудностями.

https://ria.ru/20210119/pubertat-1593744376.html

https://ria.ru/20160908/1476398189.html

https://ria.ru/20201224/novosibirsk-1590385410.html

https://ria.ru/20201228/mgppu-1591169832.html

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россия, детские вопросы, здоровье - общество, подростки, общество