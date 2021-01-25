Переходный возраст у девочек: его особенности и советы родителям
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Переходный возраст — это сложный период трансформации ребенка во взрослого. О том, когда начинается этот этап у девочек, и его особенностях — в материале РИА Новости.
Когда начинается переходный возраст у девочек?
Как правило, созревание девочек начинается с 10 лет. В этот период организм сталкивается с физиологическими и психическими изменениями, которые способствуют наступлению половой и физической зрелости. В разных странах годы переходного возраста определяются по-своему, с психологической точки зрения наступление этого периода индивидуально.
Физиологические изменения
В начале переходного возраста тело начинает активно расти, приблизительно на 10 сантиметров за год. Кроме этого, в пубертатный период у девочек появляются признаки полового созревания:
- —начинается оволосение кожных покровов;
- —тело становится более округлым;
- —увеличиваются молочные железы;
- —на лице могут появиться высыпания;
- —начинается менструация.
Признаки переходного возраста
Помимо физиологических трансформаций, у девочки-подростка происходят и изменения психики. В переходном возрасте появляются стремление найти свое место в жизни, поведение становится более самостоятельным и независимым. В это время многие подростки начинают интересоваться субкультурами и стараются отличаться от остальных. Характерные черты характера в этот период — максимализм и упрямство. Также у ребенка могут появиться политические взгляды.
Переходной возраст в 10-12 лет
В этом возрасте начинается активная выработка гормонов, ускоряющих рост тела, развитие мозга и организма, а также работу репродуктивной системы. Под воздействием эстрогена у девочки начинает формироваться грудь, бедра становятся шире, нарастает жировая ткань в области плечевого пояса, молочных желез, ягодиц, лобка. Активнее работают сальные железы, из-за чего быстро жирнятся волосы, появляются высыпания на лице.
Переходной возраст в 13-14 лет
Примерно в этом возрасте у девочек начинаются месячные. На время их начала влияют разные факторы.
"У девочек с излишним весом, как правило, начинается более ранняя гормональная перестройка и, как следствие, более раннее наступление пубертата, — рассказал РИА Новости психолог Станислав Иванов. — Иногда родителей это пугает. И есть обратные ситуации, когда у худощавых девочек вследствие недобора гормонов менструация не приходит, либо пропадает вообще. Я встречал на практике психосоматику у девочек-подростков, когда в семье есть табу на тему сексуализации со стороны родителей, у девочки может заморозиться механизм превращения в женщину на психосоматическом уровне, и пропасть менструация. Врачи диагностируют, что физиологически все в порядке, проблема сугубо психологическая".
В эти годы созревает репродуктивная система, у девочки-подростка могут появиться боли в животе, ухудшиться общее состояние.
Переходной возраст в 15-16 лет
Именно на этот период приходится самый активный рост тела, из-за чего девочки-подростки могут быть неуклюжими, а их движения — скованными. Этот возраст характеризуется самоопределением человека, изменением его нравственных ориентиров, возникновением интереса к противоположному полу.
Особенности переходного возраста в 17-18 лет
На этом этапе отмечается спад гормональных бурь, рост тела приостанавливается. При этом особенно усиливается тяга к противоположному полу. Подросток активно ищет себя, собирает ресурсы для входа во взрослую жизнь. Этот период совпадает с окончанием школы, поэтому на девочку возлагаются новые обязанности, ей приходится определяться с будущей профессией.
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Советы родителям
Период перехода ребенка во взрослого — один из самых сложных этапов в жизни, поэтому родителям следует быть более внимательными и терпеливыми в отношениях с детьми.
"Во-первых, нужно слушать своего ребенка, — отмечает Станислав Иванов. — Важно, чтобы ребенок не боялся рассказать родителям о любом происшествии в своей жизни. Не следует обесценивать детские проблемы. Также необходимо предоставлять ребенку личное пространство и место для самостоятельности, давать выбор и право на ошибку. Часто дети замалчивают о буллинге, насилии и т.д. из за страха не быть принятыми родителями. Следует интересоваться эмоциями и переживаниями подростка, связанными с теми или иными событиями в жизни. Кроме этого, нужно уважать личные границы ребенка, его пространство. Это — одна из основ структуры личности. Нет границ — нет личности!"
Психологические проблемы
Подростковый возраст может сопровождаться упрямством, обидчивостью, резкими сменами настроения. Порой у девочек-подростков пропадают интересы, в результате чего родители жалуются на излишнюю пассивность. У некоторых возникают проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками, недопонимание с окружающими.
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"В подростковом возрасте могут появиться неуверенность в себе, комплексы, чаще всего завязанные именно на внешности, — добавил эксперт. — Часто возникает кризис в момент роста груди у девочек, некоторые из них переживают сильный стресс в связи с повышенным вниманием к себе. Усугубить комплексы может буллинг в классе или школе. Кроме этого, в подростковом периоде у девушек часто случаются нарушения пищевого поведения от заедания и ожирения до анорексии и булимии. Возможны депрессивные состояния, агрессия, мании. Сейчас уменьшился возраст панических атак, с ними приходят уже в 14 лет. В 12-14 лет уже могут явно проявится зависимости — алкоголизм, наркомания, игровая или адреналиновая зависимость и прочие".
Чтобы избежать серьезных проблем с ребенком, следует установить с ним честные и доверительные отношения, а не читать морали. В таком случае, девочке будет проще пережить неприятности и справиться с трудностями.