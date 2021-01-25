Онлайн-конференция посла Палестины в России Абдель Хафиза Нофаля
27 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Российской Федерации Абдель Хафиза НОФАЛЯ.
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Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении всеобщих выборов. Они пройдут впервые за последние 15 лет. Выборы в законодательное собрание запланированы на 22 мая, а президентские – на 31 июля 2021 года. Голосование пройдет как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа. Чего ожидают палестинцы от предстоящих выборов? Станут ли они фактором, способствующим скорейшему восстановлению палестинского национального единства? Можно ли рассчитывать, что они помогут возобновлению процесса палестино-израильского урегулирования?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении всеобщих выборов. Они пройдут впервые за последние 15 лет. Выборы в законодательное собрание запланированы на 22 мая, а президентские – на 31 июля 2021 года. Голосование пройдет как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа. Чего ожидают палестинцы от предстоящих выборов? Станут ли они фактором, способствующим скорейшему восстановлению палестинского национального единства? Можно ли рассчитывать, что они помогут возобновлению процесса палестино-израильского урегулирования?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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