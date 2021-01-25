https://ria.ru/20210125/obuchenie-1594495971.html

Вузы в ближайшее время вернутся к очному формату обучения

Вузы в ближайшее время вернутся к очному формату обучения

Ситуация во многих городах России позволяет вузам в ближайшее время вернуться к очному формату обучения, заявил министр науки и высшего образования России... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:50

2021-01-25T15:50

2021-01-25T17:40

навигатор абитуриента

валерий фальков

распространение коронавируса

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 25 янв — РИА Новости. Ситуация во многих городах России позволяет вузам в ближайшее время вернуться к очному формату обучения, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."В самое ближайшее время мы вернемся к традиционном формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками", — заявил он в ходе общения с участниками конкурса "Студент года".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://na.ria.ru/20210125/distantsionnoe-obuchenie-1593833719.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество