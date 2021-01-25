https://ria.ru/20210125/obonyanie-1594335503.html

Врач назвал способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19

Врач назвал способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19

Во время коронавируса у многих людей пропадают вкус и обоняние. О способе быстрее их восстановить рассказал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T02:17

2021-01-25T02:17

2021-01-25T02:17

распространение коронавируса

александр будик

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Во время коронавируса у многих людей пропадают вкус и обоняние. О способе быстрее их восстановить рассказал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик.Причины, по которым возникают проблемы с восприятием вкусов и запахов при COVID-19, пока до конца не установлены. Есть предположение, что при ковиде нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушатся и не успевают дойти до вкусовых рецепторов. По другой теории повреждаются сами рецепторы, что объясняет потерю не только вкуса, но и обоняния, рассказал Будик.Обычно те, кто заразился коронавирусом, перестают воспринимать запахи и вкусы в самом начале заболевания, но через пару недель все восстанавливается. Однако случаи, когда даже после выздоровления люди месяцами страдают от этих нарушений, тоже встречаются довольно часто.Чтобы вернуть себе обоняние и вкусовые ощущения, Будик советует проводить специальный тренинг. Ежедневно несколько раз в день нужно по 20 секунд воспринимать различные запахи. Это должны быть сильные ароматы, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать, уточнил врач.Параллельно будут восстанавливаться вкусовые ощущения. Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй, отметил Будик.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/malysheva-1594329851.html

https://ria.ru/20210106/obonyanie-1592137924.html

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александр будик, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество