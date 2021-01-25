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Главу московского штаба Навального арестовали на семь суток
Главу московского штаба Навального арестовали на семь суток
Зюзинский суд Москвы назначил административный арест руководителю столичного штаба Навального Николая Ляскина за нарушения порядка проведения митинга, сообщили... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T23:30
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россия
николай ляскин
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил административный арест руководителю столичного штаба Навального Николая Ляскина за нарушения порядка проведения митинга, сообщили РИА Новости в суде.Ляскина признали виновным в правонарушении, предусмотренным части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения массовой акции").В сентябре 2019 года руководитель штаба Навального уже был оштрафован за нарушения порядка проведения массовой акции на 20 тысяч рублей.
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россия, николай ляскин, москва, происшествия

Главу московского штаба Навального арестовали на семь суток

23:30 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил административный арест руководителю столичного штаба Навального Николая Ляскина за нарушения порядка проведения митинга, сообщили РИА Новости в суде.

"Судья назначила Ляскину семь суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.

Ляскина признали виновным в правонарушении, предусмотренным части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения массовой акции").
В сентябре 2019 года руководитель штаба Навального уже был оштрафован за нарушения порядка проведения массовой акции на 20 тысяч рублей.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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