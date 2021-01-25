https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594561945.html

Главу московского штаба Навального арестовали на семь суток

Главу московского штаба Навального арестовали на семь суток

Зюзинский суд Москвы назначил административный арест руководителю столичного штаба Навального Николая Ляскина за нарушения порядка проведения митинга, сообщили... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T23:30

2021-01-25T23:30

2021-01-25T23:30

россия

николай ляскин

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил административный арест руководителю столичного штаба Навального Николая Ляскина за нарушения порядка проведения митинга, сообщили РИА Новости в суде.Ляскина признали виновным в правонарушении, предусмотренным части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения массовой акции").В сентябре 2019 года руководитель штаба Навального уже был оштрафован за нарушения порядка проведения массовой акции на 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай ляскин, москва, происшествия