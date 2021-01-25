https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594561945.html
Главу московского штаба Навального арестовали на семь суток
Главу московского штаба Навального арестовали на семь суток
Зюзинский суд Москвы назначил административный арест руководителю столичного штаба Навального Николая Ляскина за нарушения порядка проведения митинга, сообщили... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T23:30
2021-01-25T23:30
2021-01-25T23:30
россия
николай ляскин
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы назначил административный арест руководителю столичного штаба Навального Николая Ляскина за нарушения порядка проведения митинга, сообщили РИА Новости в суде.Ляскина признали виновным в правонарушении, предусмотренным части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения массовой акции").В сентябре 2019 года руководитель штаба Навального уже был оштрафован за нарушения порядка проведения массовой акции на 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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