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В Тверской области ледяная глыба с крыши упала на школьницу
В Тверской области ледяная глыба с крыши упала на школьницу
Ледяная глыба с крыши упала на восьмилетнюю девочку в Тверской области, пострадавшая госпитализирована, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:06
2021-01-25T17:18
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ледяная глыба с крыши упала на восьмилетнюю девочку в Тверской области, пострадавшая госпитализирована, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета в понедельник."По факту травмирования восьмилетней девочки из-за падения ледяной глыбы возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 25 января 2021 года с крыши дома №16 по улице Ленинградской ЗАТО Озерный Тверской области на девочку 2012 года рождения упала ледяная глыба, причинив тяжкий вред здоровью."С полученными травмами малолетняя госпитализирована в больницу. Установлено, что обслуживанием указанного дома занимаются работники муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания Комсервис ЗАТО Озерный", которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по содержанию дома", - уточняется в сообщении.Добавляется, что действиям лиц из числа руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке снега с крыши дома, дадут юридическую оценку.
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тверская область, происшествия

В Тверской области ледяная глыба с крыши упала на школьницу

17:06 25.01.2021 (обновлено: 17:18 25.01.2021)
 
© Фото : СК РФ по Тверской областиНа месте падения глыбы льда с крыши дома в Тверской области
На месте падения глыбы льда с крыши дома в Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : СК РФ по Тверской области
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ледяная глыба с крыши упала на восьмилетнюю девочку в Тверской области, пострадавшая госпитализирована, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета в понедельник.
"По факту травмирования восьмилетней девочки из-за падения ледяной глыбы возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, утром 25 января 2021 года с крыши дома №16 по улице Ленинградской ЗАТО Озерный Тверской области на девочку 2012 года рождения упала ледяная глыба, причинив тяжкий вред здоровью.
"С полученными травмами малолетняя госпитализирована в больницу. Установлено, что обслуживанием указанного дома занимаются работники муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания Комсервис ЗАТО Озерный", которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по содержанию дома", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что действиям лиц из числа руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке снега с крыши дома, дадут юридическую оценку.
 
Тверская областьПроисшествия
 
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