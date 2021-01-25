https://ria.ru/20210125/naled-1594513122.html

В Тверской области ледяная глыба с крыши упала на школьницу

В Тверской области ледяная глыба с крыши упала на школьницу

Ледяная глыба с крыши упала на восьмилетнюю девочку в Тверской области, пострадавшая госпитализирована, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:06

2021-01-25T17:06

2021-01-25T17:18

тверская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594515306_0:4:1600:904_1920x0_80_0_0_481fcd5b511c12ad629f72cbf0012586.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ледяная глыба с крыши упала на восьмилетнюю девочку в Тверской области, пострадавшая госпитализирована, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета в понедельник."По факту травмирования восьмилетней девочки из-за падения ледяной глыбы возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 25 января 2021 года с крыши дома №16 по улице Ленинградской ЗАТО Озерный Тверской области на девочку 2012 года рождения упала ледяная глыба, причинив тяжкий вред здоровью."С полученными травмами малолетняя госпитализирована в больницу. Установлено, что обслуживанием указанного дома занимаются работники муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания Комсервис ЗАТО Озерный", которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по содержанию дома", - уточняется в сообщении.Добавляется, что действиям лиц из числа руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке снега с крыши дома, дадут юридическую оценку.

https://ria.ru/20210123/led-1594283391.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, происшествия