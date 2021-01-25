Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/morozy-1594504208.html
В Гидрометцентре допустили возвращение 30-градусных морозов в Москву
В Гидрометцентре допустили возвращение 30-градусных морозов в Москву
Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предположил, что в столичный регион еще могут вернуться сильные морозы до 30 градусов. Он сообщил об этом... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:31
2021-01-25T16:53
погода
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/10/1563321085_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_299a554926f22dfa2a48f068f29fdf7c.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предположил, что в столичный регион еще могут вернуться сильные морозы до 30 градусов. Он сообщил об этом Агентству городских новостей "Москва".Киктев сказал, что не исключает возвращение морозов, похожих на те, что москвичи перенесли в январе.Ранее в Московском метеобюро отметили, что уже к концу недели в столицу вернется зимняя погода. Температура опустится до минус двух — минус семи градусов. Временами ожидается снег.
https://ria.ru/20210118/pogoda-1593566981.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156332/10/1563321085_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_df680a6c6646cf4877f86c017222a9f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, гидрометцентр, москва, общество

В Гидрометцентре допустили возвращение 30-градусных морозов в Москву

16:31 25.01.2021 (обновлено: 16:53 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предположил, что в столичный регион еще могут вернуться сильные морозы до 30 градусов. Он сообщил об этом Агентству городских новостей "Москва".
Киктев сказал, что не исключает возвращение морозов, похожих на те, что москвичи перенесли в январе.

"Впереди еще весь февраль <…> Это вполне возможно", — заключил он.

Ранее в Московском метеобюро отметили, что уже к концу недели в столицу вернется зимняя погода. Температура опустится до минус двух — минус семи градусов. Временами ожидается снег.
Люди переходят дорогу на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 17:58
Эксперт объяснил ошибку зарубежных сайтов в прогнозе погоды для Москвы
 
ПогодаГидрометцентрМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния