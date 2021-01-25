https://ria.ru/20210125/morozy-1594504208.html
В Гидрометцентре допустили возвращение 30-градусных морозов в Москву
В Гидрометцентре допустили возвращение 30-градусных морозов в Москву
Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предположил, что в столичный регион еще могут вернуться сильные морозы до 30 градусов. Он сообщил об этом... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:31
2021-01-25T16:31
2021-01-25T16:53
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предположил, что в столичный регион еще могут вернуться сильные морозы до 30 градусов. Он сообщил об этом Агентству городских новостей "Москва".Киктев сказал, что не исключает возвращение морозов, похожих на те, что москвичи перенесли в январе.Ранее в Московском метеобюро отметили, что уже к концу недели в столицу вернется зимняя погода. Температура опустится до минус двух — минус семи градусов. Временами ожидается снег.
https://ria.ru/20210118/pogoda-1593566981.html
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