https://ria.ru/20210125/morozy-1594504208.html

В Гидрометцентре допустили возвращение 30-градусных морозов в Москву

В Гидрометцентре допустили возвращение 30-градусных морозов в Москву

Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предположил, что в столичный регион еще могут вернуться сильные морозы до 30 градусов. Он сообщил об этом... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:31

2021-01-25T16:31

2021-01-25T16:53

погода

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предположил, что в столичный регион еще могут вернуться сильные морозы до 30 градусов. Он сообщил об этом Агентству городских новостей "Москва".Киктев сказал, что не исключает возвращение морозов, похожих на те, что москвичи перенесли в январе.Ранее в Московском метеобюро отметили, что уже к концу недели в столицу вернется зимняя погода. Температура опустится до минус двух — минус семи градусов. Временами ожидается снег.

https://ria.ru/20210118/pogoda-1593566981.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, гидрометцентр, москва, общество