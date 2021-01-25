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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594436943.html
В Москве за сутки госпитализировали 850 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 850 человек с COVID-19
Более 850 человек госпитализированы в больницы Москвы с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:14
2021-01-25T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 850 человек госпитализированы в больницы Москвы с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 5274 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 850 человек с COVID-19

11:14 25.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 850 человек госпитализированы в больницы Москвы с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 5274 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Вакцина Спутник V от коронавируса COVID-1 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
08:06Распространение коронавируса
Уровень антител у мужчин и женщин после вакцины "Спутник V" не отличается
"В Москве за сутки выявлено 2382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 857 человек", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
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