https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594435021.html

Оперштаб назвал регион, где за сутки не выявили прироста по коронавирусу

Оперштаб назвал регион, где за сутки не выявили прироста по коронавирусу

За сутки в России нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:04

2021-01-25T11:04

2021-01-25T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

чукотский автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

республика тыва

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За сутки в России нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,2%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

чукотский автономный округ

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, республика тыва