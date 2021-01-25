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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594435021.html
Оперштаб назвал регион, где за сутки не выявили прироста по коронавирусу
Оперштаб назвал регион, где за сутки не выявили прироста по коронавирусу
За сутки в России нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:04
2021-01-25T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чукотский автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
республика тыва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За сутки в России нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,2%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
чукотский автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, республика тыва

Оперштаб назвал регион, где за сутки не выявили прироста по коронавирусу

11:04 25.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи с больными коронавирусом в Тамбове
Работа скорой помощи с больными коронавирусом в Тамбове - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За сутки в России нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,2%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоРеспублика Тыва
 
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