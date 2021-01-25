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Оперштаб назвал регион, где за сутки не выявили прироста по коронавирусу
Оперштаб назвал регион, где за сутки не выявили прироста по коронавирусу
За сутки в России нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:04
2021-01-25T11:04
2021-01-25T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чукотский автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
республика тыва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За сутки в России нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,2%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, республика тыва