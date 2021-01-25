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Онлайн-конференция о запуске проекта "Слово Победителя. Блокада"
Онлайн-конференция о запуске проекта "Слово Победителя. Блокада"
27 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о запуске Международного проекта "Слово Победителя. Блокада", организованного в память о 80-летии начала блокады Ленинграда.
2021-01-25T14:03
2021-01-25T14:58
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Задать вопросУчастники:- руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;- вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав КАЗАРИН;- заместитель председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Павел КРЫЛОВ;- председатель Фонда поддержки национальных проектов Сергей БАЛАНДЮК.27 января, в День снятия блокады Ленинграда, будет дан старт Международному проекту "Слово Победителя. Блокада". Цель проекта: оказать содействие в сохранении исторической памяти о защитниках и жителях блокадного Ленинграда через создание электронного архива семейных документов и вовлечение в изучение истории одной самых страшных страниц Великой Отечественной войны.Семейные архивы будут собираться активистами Движения "Волонтеры Победы". В течение года добровольцы из России и других стран навестят ныне живущих блокадников и освободителей Ленинграда, окажут заботу и внимание, помогут по хозяйству, запишут видеовоспоминания и соберут семейные документы. К 8 сентября планируется собрать более 100 тысяч документов.Также в рамках проекта будет уделено особое внимание донесению правдивой истории о блокаде Ленинграда до населения. В социальных сетях будут опубликованы социальные ролики и короткометражные исторические фильмы, а любой желающий сможет рассказать пользователям о своей личной истории, связанной с блокадой.Организаторами проекта выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и "Фонд поддержки национальных проектов" при информационной поддержке Архивного комитета Санкт-Петербурга.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о запуске проекта "Слово Победителя. Блокада"

14:03 25.01.2021 (обновлено: 14:58 25.01.2021)
 
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27 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о запуске Международного проекта "Слово Победителя. Блокада", организованного в память о 80-летии начала блокады Ленинграда.
Задать вопрос

Участники:
- руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав КАЗАРИН;
- заместитель председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Павел КРЫЛОВ;
- председатель Фонда поддержки национальных проектов Сергей БАЛАНДЮК.

27 января, в День снятия блокады Ленинграда, будет дан старт Международному проекту "Слово Победителя. Блокада". Цель проекта: оказать содействие в сохранении исторической памяти о защитниках и жителях блокадного Ленинграда через создание электронного архива семейных документов и вовлечение в изучение истории одной самых страшных страниц Великой Отечественной войны.
Семейные архивы будут собираться активистами Движения "Волонтеры Победы". В течение года добровольцы из России и других стран навестят ныне живущих блокадников и освободителей Ленинграда, окажут заботу и внимание, помогут по хозяйству, запишут видеовоспоминания и соберут семейные документы. К 8 сентября планируется собрать более 100 тысяч документов.

Также в рамках проекта будет уделено особое внимание донесению правдивой истории о блокаде Ленинграда до населения. В социальных сетях будут опубликованы социальные ролики и короткометражные исторические фильмы, а любой желающий сможет рассказать пользователям о своей личной истории, связанной с блокадой.
Организаторами проекта выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и "Фонд поддержки национальных проектов" при информационной поддержке Архивного комитета Санкт-Петербурга.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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