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Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
Президент РФ Владимир Путин рассказал о винодельческом бизнесе уполномоченного при главе государства по защите прав предпринимателей Бориса Титова. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:02
2021-01-25T15:49
геленджик
борис титов
владимир путин
общество
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о винодельческом бизнесе уполномоченного при главе государства по защите прав предпринимателей Бориса Титова.Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном в YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.Отвечая на вопрос, Путин отметил, что из упомянутого в фильме заинтересовался лишь одной темой - виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности."Очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный", - сказал президент."У меня советник есть Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо". Крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Он у меня сейчас советник. Я, когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права", - заявил Путин.
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геленджик, борис титов, владимир путин, общество

Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова

15:02 25.01.2021 (обновлено: 15:49 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о винодельческом бизнесе уполномоченного при главе государства по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном в YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.
Отвечая на вопрос, Путин отметил, что из упомянутого в фильме заинтересовался лишь одной темой - виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности.
"Очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный", - сказал президент.
"У меня советник есть Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо". Крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Он у меня сейчас советник. Я, когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права", - заявил Путин.
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября 2020, 14:11
Минсельхоз получил полномочия для выработки госполитики в виноделии
 
ГеленджикБорис ТитовВладимир ПутинОбщество
 
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