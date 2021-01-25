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Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
Президент РФ Владимир Путин рассказал о винодельческом бизнесе уполномоченного при главе государства по защите прав предпринимателей Бориса Титова. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:02
2021-01-25T15:02
2021-01-25T15:49
геленджик
борис титов
владимир путин
общество
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о винодельческом бизнесе уполномоченного при главе государства по защите прав предпринимателей Бориса Титова.Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном в YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.Отвечая на вопрос, Путин отметил, что из упомянутого в фильме заинтересовался лишь одной темой - виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности."Очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный", - сказал президент."У меня советник есть Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо". Крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Он у меня сейчас советник. Я, когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права", - заявил Путин.
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геленджик, борис титов, владимир путин, общество
ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
рассказал о винодельческом бизнесе уполномоченного при главе государства по защите прав предпринимателей Бориса Титова
.
Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном в YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике
. Студент спросил Путина, правда ли это.
Отвечая на вопрос, Путин отметил, что из упомянутого в фильме заинтересовался лишь одной темой - виноделием, но не как бизнесом, а как видом деятельности.
"Очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный", - сказал президент.
"У меня советник есть Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо". Крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Он у меня сейчас советник. Я, когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права", - заявил Путин.