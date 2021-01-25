https://ria.ru/20210125/biznes-1594450760.html
В России продлят действие некоторых лицензий и разрешений для бизнеса
В России продлят действие некоторых лицензий и разрешений для бизнеса
Кабмин продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в этом году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:24
2021-01-25T12:24
2021-01-25T12:36
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Кабмин продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в этом году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.По словам главы правительства, мера "лицензий автоматом" коснется порядка 10 сфер.Как отметил Мишустин, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность."Были перенесены сроки действия более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений. Это позволило, прежде всего, защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу", - объяснил он.
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михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Кабмин продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в этом году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в ходе совещания с вице-премьерами.
"Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году. Соответствующее постановление подготовлено", - сказал он.
По словам главы правительства, мера "лицензий автоматом" коснется порядка 10 сфер.
Как отметил Мишустин, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность.
"Были перенесены сроки действия более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений. Это позволило, прежде всего, защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу", - объяснил он.