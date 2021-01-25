https://ria.ru/20210125/biznes-1594450760.html

В России продлят действие некоторых лицензий и разрешений для бизнеса

В России продлят действие некоторых лицензий и разрешений для бизнеса

Кабмин продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в этом году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:24

2021-01-25T12:24

2021-01-25T12:36

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Кабмин продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в этом году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.По словам главы правительства, мера "лицензий автоматом" коснется порядка 10 сфер.Как отметил Мишустин, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность."Были перенесены сроки действия более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений. Это позволило, прежде всего, защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу", - объяснил он.

https://ria.ru/20210118/biznes-1593472741.html

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2021

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михаил мишустин, экономика