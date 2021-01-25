https://ria.ru/20210125/aktsii-1594510884.html

СПЧ призвал найти юридические инструменты прекратить незаконные акции

СПЧ призвал найти юридические инструменты прекратить незаконные акции

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что необходимо найти юридические инструменты для прекращения незаконных акций с... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:54

2021-01-25T16:54

2021-01-25T16:54

валерий фадеев

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что необходимо найти юридические инструменты для прекращения незаконных акций с привлечением детей, а также добавил, что в России не хватает мощной молодежной политики, которая проводила бы разъяснительные работы в таких ситуациях.По его словам, эти акции не только несогласованные, они еще и незаконные с точки зрения эпидемии."И в этих призывах ведь никто не объяснял подросткам и детям ни в TikTok, ни на других платформах вот этого обстоятельства, что они нарушают закон. Этого им никто не говорил... Да, действительно, народ имеет право на митингах отстаивать свои права без оружия. Но только есть закон", - пояснил глава совета.Также он подчеркнул, что, с другой стороны, необходимо воспитание - можно ругать пионерские и комсомольские организации, которые были в советское время, за излишнюю идеологизированность, за какие-то элементы неправды, которые там были, но, тем не менее, это были детские, подростковые, юношеские организации, где велась очень серьезная, но позитивная, разъяснительная работа.

https://ria.ru/20210125/putin-1594498160.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, общество