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СПЧ призвал найти юридические инструменты прекратить незаконные акции
СПЧ призвал найти юридические инструменты прекратить незаконные акции
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что необходимо найти юридические инструменты для прекращения незаконных акций с... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:54
2021-01-25T16:54
валерий фадеев
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что необходимо найти юридические инструменты для прекращения незаконных акций с привлечением детей, а также добавил, что в России не хватает мощной молодежной политики, которая проводила бы разъяснительные работы в таких ситуациях.По его словам, эти акции не только несогласованные, они еще и незаконные с точки зрения эпидемии."И в этих призывах ведь никто не объяснял подросткам и детям ни в TikTok, ни на других платформах вот этого обстоятельства, что они нарушают закон. Этого им никто не говорил... Да, действительно, народ имеет право на митингах отстаивать свои права без оружия. Но только есть закон", - пояснил глава совета.Также он подчеркнул, что, с другой стороны, необходимо воспитание - можно ругать пионерские и комсомольские организации, которые были в советское время, за излишнюю идеологизированность, за какие-то элементы неправды, которые там были, но, тем не менее, это были детские, подростковые, юношеские организации, где велась очень серьезная, но позитивная, разъяснительная работа.
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валерий фадеев, общество

СПЧ призвал найти юридические инструменты прекратить незаконные акции

16:54 25.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что необходимо найти юридические инструменты для прекращения незаконных акций с привлечением детей, а также добавил, что в России не хватает мощной молодежной политики, которая проводила бы разъяснительные работы в таких ситуациях.
"Здесь два аспекта. Первый аспект - юридический. Надо прекратить подобного рода акции. Надо найти юридические инструменты, чтобы этого больше не было", - сказал Фадеев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, как бороться с вовлечением детей в противозаконные акции.
По его словам, эти акции не только несогласованные, они еще и незаконные с точки зрения эпидемии.
"И в этих призывах ведь никто не объяснял подросткам и детям ни в TikTok, ни на других платформах вот этого обстоятельства, что они нарушают закон. Этого им никто не говорил... Да, действительно, народ имеет право на митингах отстаивать свои права без оружия. Но только есть закон", - пояснил глава совета.
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Вчера, 16:02
Путин заявил о недопустимости привлечения детей к незаконным акциям
Также он подчеркнул, что, с другой стороны, необходимо воспитание - можно ругать пионерские и комсомольские организации, которые были в советское время, за излишнюю идеологизированность, за какие-то элементы неправды, которые там были, но, тем не менее, это были детские, подростковые, юношеские организации, где велась очень серьезная, но позитивная, разъяснительная работа.
"У нас не хватает таких организаций. Не хватает мощной молодежной политики. И здесь надо думать, как действовать. Нужны серьезные предложения. Мы в СПЧ в том числе об этом серьезно думаем", - добавил Фадеев.
 
Валерий ФадеевОбщество
 
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