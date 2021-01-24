https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594332622.html
Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом со столицей Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T03:58
2021-01-24T03:58
2021-01-24T03:58
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом со столицей Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 0.07 по времени UTC (3.07 мск), очаг залегал на глубине 102 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах от Сантьяго.Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.Кроме того, управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) сообщило, что разосланное ранее предупреждение об угрозе цунами для чилийской антарктической территории в связи с землетрясением магнитудой 7 в районе Южных Шетландских островов получили граждане даже в тех частях страны, которым ничего не угрожает. Позднее управление уточнило, что это предупреждение относится только к чилийской антарктической территории.Ранее землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Толчки зафиксированы в 23.36 UTC (2.36 мск воскресенья) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.
https://ria.ru/20210121/zemletryasenie-1594022076.html
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), москва, южная америка, антарктида, чили, в мире