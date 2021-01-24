Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594332622.html
Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом со столицей Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T03:58
2021-01-24T03:58
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
москва
южная америка
антарктида
чили
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e58fb533ad365eb3dcf31a76586dd0e.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом со столицей Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 0.07 по времени UTC (3.07 мск), очаг залегал на глубине 102 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах от Сантьяго.Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.Кроме того, управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) сообщило, что разосланное ранее предупреждение об угрозе цунами для чилийской антарктической территории в связи с землетрясением магнитудой 7 в районе Южных Шетландских островов получили граждане даже в тех частях страны, которым ничего не угрожает. Позднее управление уточнило, что это предупреждение относится только к чилийской антарктической территории.Ранее землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Толчки зафиксированы в 23.36 UTC (2.36 мск воскресенья) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.
https://ria.ru/20210121/zemletryasenie-1594022076.html
москва
южная америка
антарктида
чили
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fbd1f9e4c2272a4640ddb5a1d92bc7d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), москва, южная америка, антарктида, чили, в мире

Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8

03:58 24.01.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтолица Чили, город Сантьяго
Столица Чили, город Сантьяго - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом со столицей Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 0.07 по времени UTC (3.07 мск), очаг залегал на глубине 102 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах от Сантьяго.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Кроме того, управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) сообщило, что разосланное ранее предупреждение об угрозе цунами для чилийской антарктической территории в связи с землетрясением магнитудой 7 в районе Южных Шетландских островов получили граждане даже в тех частях страны, которым ничего не угрожает. Позднее управление уточнило, что это предупреждение относится только к чилийской антарктической территории.
Ранее землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Толчки зафиксированы в 23.36 UTC (2.36 мск воскресенья) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 15:38
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7
 
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)МоскваЮжная АмерикаАнтарктидаЧилиВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния