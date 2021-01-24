https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594328517.html

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Колумбии, подземные толчки ощущали жители многих регионов, включая столицу Боготу. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T00:56

2021-01-24T00:56

2021-01-24T00:56

москва

богота

колумбия

землетрясение

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Колумбии, подземные толчки ощущали жители многих регионов, включая столицу Боготу.Как сообщает сейсмологический центр страны, толчки зафиксированы в 16.12 (00.12 мск воскресенья) на глубине менее 30 километров. Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Барайя.Как пишет колумбийское издание Tiempo, землетрясение ощущалось во многих регионах страны, его почувствовали жители столицы Боготы и департаментов Уила, Толима и Какета.Пока нет сообщений о жертвах и разрушениях.

https://ria.ru/20210121/zemletryasenie-1594022076.html

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москва, богота, колумбия, землетрясение, в мире