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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Колумбии, подземные толчки ощущали жители многих регионов, включая столицу Боготу. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T00:56
2021-01-24T00:56
2021-01-24T00:56
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Колумбии, подземные толчки ощущали жители многих регионов, включая столицу Боготу.Как сообщает сейсмологический центр страны, толчки зафиксированы в 16.12 (00.12 мск воскресенья) на глубине менее 30 километров. Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Барайя.Как пишет колумбийское издание Tiempo, землетрясение ощущалось во многих регионах страны, его почувствовали жители столицы Боготы и департаментов Уила, Толима и Какета.Пока нет сообщений о жертвах и разрушениях.
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