Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594328517.html
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Колумбии, подземные толчки ощущали жители многих регионов, включая столицу Боготу. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T00:56
2021-01-24T00:56
москва
богота
колумбия
землетрясение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147525/42/1475254260_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_9e1ad0c82994a3fe71ed2d8fa1bc9743.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Колумбии, подземные толчки ощущали жители многих регионов, включая столицу Боготу.Как сообщает сейсмологический центр страны, толчки зафиксированы в 16.12 (00.12 мск воскресенья) на глубине менее 30 километров. Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Барайя.Как пишет колумбийское издание Tiempo, землетрясение ощущалось во многих регионах страны, его почувствовали жители столицы Боготы и департаментов Уила, Толима и Какета.Пока нет сообщений о жертвах и разрушениях.
https://ria.ru/20210121/zemletryasenie-1594022076.html
москва
богота
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147525/42/1475254260_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_65c2df15463f34f5a20fc297100a827c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, богота, колумбия, землетрясение, в мире

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1

00:56 24.01.2021
 
© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу
Вид на Боготу - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Flickr / Tijs Zwinkels
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Колумбии, подземные толчки ощущали жители многих регионов, включая столицу Боготу.
Как сообщает сейсмологический центр страны, толчки зафиксированы в 16.12 (00.12 мск воскресенья) на глубине менее 30 километров. Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Барайя.
Как пишет колумбийское издание Tiempo, землетрясение ощущалось во многих регионах страны, его почувствовали жители столицы Боготы и департаментов Уила, Толима и Какета.
Пока нет сообщений о жертвах и разрушениях.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 15:38
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7
 
МоскваБоготаКолумбияЗемлетрясениеВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния