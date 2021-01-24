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Приморский нацпарк опубликовал фото взлета одной из крупнейших птиц мира
Приморский нацпарк опубликовал фото взлета одной из крупнейших птиц мира
Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала взлет черного грифа — одной из крупнейших в мире хищных птиц, кадр опубликовали в инстаграме. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T01:45
2021-01-24T01:45
2021-01-24T01:45
туризм
национальный парк "земля леопарда"
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приморский край
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала взлет черного грифа — одной из крупнейших в мире хищных птиц, кадр опубликовали в инстаграме. "Ежегодно на юго-запад Приморcкого края в национальный парк "Земля леопарда" на зимовку прилетают около 200-250 грифов, гнездящихся в странах Азии, — пояснил эксперт. — Особенностью этих птиц является то, что они никогда не охотятся на живых зверей, а довольствуются лишь падалью, либо остатками чужой трапезы, выступая тем самым своеобразными природными "санитарами".
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национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край