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Приморский нацпарк опубликовал фото взлета одной из крупнейших птиц мира

Приморский нацпарк опубликовал фото взлета одной из крупнейших птиц мира

Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала взлет черного грифа — одной из крупнейших в мире хищных птиц, кадр опубликовали в инстаграме. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T01:45

2021-01-24T01:45

2021-01-24T01:45

туризм

национальный парк "земля леопарда"

новости - туризм

приморский край

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала взлет черного грифа — одной из крупнейших в мире хищных птиц, кадр опубликовали в инстаграме. "Ежегодно на юго-запад Приморcкого края в национальный парк "Земля леопарда" на зимовку прилетают около 200-250 грифов, гнездящихся в странах Азии, — пояснил эксперт. — Особенностью этих птиц является то, что они никогда не охотятся на живых зверей, а довольствуются лишь падалью, либо остатками чужой трапезы, выступая тем самым своеобразными природными "санитарами".

https://ria.ru/20210107/sobaki-1591539638.html

приморский край

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2021

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национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край