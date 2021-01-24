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В Петербурге рассказали о задержаниях подростков на незаконной акции
В Петербурге рассказали о задержаниях подростков на незаконной акции
Во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге были случаи задержания несовершеннолетних, правоохранители передавали их родителям, сообщает аппарат... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T16:17
2021-01-24T16:17
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге были случаи задержания несовершеннолетних, правоохранители передавали их родителям, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге рассказали о задержаниях подростков на незаконной акции

16:17 24.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге были случаи задержания несовершеннолетних, правоохранители передавали их родителям, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

"В период проведения несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 23 января были случаи задержания несовершеннолетних граждан. Их количество станет известно после представления данных уполномоченными органами. При задержании несовершеннолетних должностные лица правоохранительных органов связывались с родителями и передавали детей им", - говорится в сообщении.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
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