В Петербурге рассказали о задержаниях подростков на незаконной акции
© РИА Новости / Алексей ДаничевУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге были случаи задержания несовершеннолетних, правоохранители передавали их родителям, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
"В период проведения несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 23 января были случаи задержания несовершеннолетних граждан. Их количество станет известно после представления данных уполномоченными органами. При задержании несовершеннолетних должностные лица правоохранительных органов связывались с родителями и передавали детей им", - говорится в сообщении.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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