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Замдиректора ЛОР НИИ в Петербурге отправили под домашний арест
Замдиректора ЛОР НИИ в Петербурге отправили под домашний арест
Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха,... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:22
2021-01-24T17:22
2021-01-24T17:22
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" (ЛОР НИИ) Олегу Коноплеву по делу о взятках, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Сообщается, что Коноплев вину не признает, от дачи показаний отказывается, просил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности.По данным следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2020 год требовал от сотрудников передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы и иных дополнительных выплат."Кроме того, используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе СК по Петербургу.По данным пресс-службы судов, сумма взятки - не менее 2 150 000 рублей, по ч.1 ст.285 УК РФ сумма не менее 875 тысяч рублей.
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости.
Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" (ЛОР НИИ) Олегу Коноплеву по делу о взятках, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга
.
"Суд избрал домашний арест по 28 февраля Олегу Коноплеву, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (Взятка) и ч.1 ст.285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)", - сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Сообщается, что Коноплев вину не признает, от дачи показаний отказывается, просил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности.
По данным следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2020 год требовал от сотрудников передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы и иных дополнительных выплат.
"Кроме того, используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе СК
по Петербургу.
По данным пресс-службы судов, сумма взятки - не менее 2 150 000 рублей, по ч.1 ст.285 УК РФ сумма не менее 875 тысяч рублей.