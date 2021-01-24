https://ria.ru/20210124/vzyatki-1594379660.html

Замдиректора ЛОР НИИ в Петербурге отправили под домашний арест

Замдиректора ЛОР НИИ в Петербурге отправили под домашний арест

Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха,... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T17:22

2021-01-24T17:22

2021-01-24T17:22

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" (ЛОР НИИ) Олегу Коноплеву по делу о взятках, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Сообщается, что Коноплев вину не признает, от дачи показаний отказывается, просил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности.По данным следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2020 год требовал от сотрудников передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы и иных дополнительных выплат."Кроме того, используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе СК по Петербургу.По данным пресс-службы судов, сумма взятки - не менее 2 150 000 рублей, по ч.1 ст.285 УК РФ сумма не менее 875 тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/vzyatka-1594373239.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия