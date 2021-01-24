Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/vzyatki-1594379660.html
Замдиректора ЛОР НИИ в Петербурге отправили под домашний арест
Замдиректора ЛОР НИИ в Петербурге отправили под домашний арест
Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха,... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:22
2021-01-24T17:22
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" (ЛОР НИИ) Олегу Коноплеву по делу о взятках, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Сообщается, что Коноплев вину не признает, от дачи показаний отказывается, просил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности.По данным следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2020 год требовал от сотрудников передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы и иных дополнительных выплат."Кроме того, используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе СК по Петербургу.По данным пресс-службы судов, сумма взятки - не менее 2 150 000 рублей, по ч.1 ст.285 УК РФ сумма не менее 875 тысяч рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/vzyatka-1594373239.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Замдиректора ЛОР НИИ в Петербурге отправили под домашний арест

17:22 24.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" (ЛОР НИИ) Олегу Коноплеву по делу о взятках, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд избрал домашний арест по 28 февраля Олегу Коноплеву, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (Взятка) и ч.1 ст.285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)", - сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Сообщается, что Коноплев вину не признает, от дачи показаний отказывается, просил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности.
По данным следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2020 год требовал от сотрудников передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы и иных дополнительных выплат.
Денежные средства, изъятые при задержании заместителя главы администрации города Барнаула Александра Алексеенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
Вчера, 16:25
Чиновник из казначейства в Дагестане попался на взятке и был арестован
"Кроме того, используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе СК по Петербургу.
По данным пресс-службы судов, сумма взятки - не менее 2 150 000 рублей, по ч.1 ст.285 УК РФ сумма не менее 875 тысяч рублей.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
06:31Мясников рассказал о вредной привычке опаснее курения сигарет
06:25Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
06:22В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
06:13В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:10В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
05:56США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
05:20Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
05:07Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
04:20Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог 23 января
04:14Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
04:10Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:09В США при стрельбе погибли пять человек
03:51Президент Мексики заразился коронавирусом
03:40Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
03:07Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
02:57В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
02:52РБК сообщило о списке лидеров по доверию среди губернаторов
02:27Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
02:24Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Лента новостейМолния