Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/vaktsina-1594371660.html
Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19
Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19
Египет намерен в ближайшие дни зарегистрировать три вакцины от коронавируса, в том числе российского производства, заявила в воскресенье министр здравоохранения РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T16:12
2021-01-24T16:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590367841_0:0:2458:1383_1920x0_80_0_0_64c4a7e07cc83d6468dd87d4aef7b6de.jpg
КАИР, 24 янв - РИА Новости. Египет намерен в ближайшие дни зарегистрировать три вакцины от коронавируса, в том числе российского производства, заявила в воскресенье министр здравоохранения Хала Зайд.По ее словам, власти заключили контракты на поставку "100 миллионов доз" различных вакцин. Министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Первыми привьются медики, начиная с понедельника.Россия готова к поставкам вакцины "Спутник V" от коронавируса в Египет, также возможна передача технологий ее производства для налаживания выпуска вакцины в этой арабской стране, заявили РИА Новости 14 января в пресс-службе посольства РФ.По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы более 161 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 126 тысяч человек, скончались 8902 пациента. В ночь на воскресенье минздрав сообщил о 680 новых случаях заболевания и 49 скончавшихся от него.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210124/vaktsina-1594339174.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590367841_91:0:2342:1688_1920x0_80_0_0_ecb5cff922ccf898f04f06d87061f6a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, египет, в мире

Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19

16:12 24.01.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 24 янв - РИА Новости. Египет намерен в ближайшие дни зарегистрировать три вакцины от коронавируса, в том числе российского производства, заявила в воскресенье министр здравоохранения Хала Зайд.

"Мы начали предпринимать шаги по регистрации трех вакцин - китайской, британской и российской. В ближайшие дни мы получим новые партии вакцин, будут зарегистрированы новые вакцины", - заявила министр на транслировавшейся телевидением пресс-конференции.

По ее словам, власти заключили контракты на поставку "100 миллионов доз" различных вакцин. Министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Первыми привьются медики, начиная с понедельника.
Россия готова к поставкам вакцины "Спутник V" от коронавируса в Египет, также возможна передача технологий ее производства для налаживания выпуска вакцины в этой арабской стране, заявили РИА Новости 14 января в пресс-службе посольства РФ.
По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы более 161 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 126 тысяч человек, скончались 8902 пациента. В ночь на воскресенье минздрав сообщил о 680 новых случаях заболевания и 49 скончавшихся от него.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина Спутник-V - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
Вчера, 08:38Распространение коронавируса
Dawn: Пакистан одобрил применение российской вакцины "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕгипетВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
06:31Мясников рассказал о вредной привычке опаснее курения сигарет
06:25Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
06:22В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
06:13В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:10В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
05:56США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
05:20Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
05:07Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
04:20Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог 23 января
04:14Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
04:10Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:09В США при стрельбе погибли пять человек
03:51Президент Мексики заразился коронавирусом
03:40Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
03:07Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
02:57В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
02:52РБК сообщило о списке лидеров по доверию среди губернаторов
02:27Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
02:24Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Лента новостейМолния