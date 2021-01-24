https://ria.ru/20210124/vaktsina-1594371660.html

Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19

Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19

Египет намерен в ближайшие дни зарегистрировать три вакцины от коронавируса, в том числе российского производства, заявила в воскресенье министр здравоохранения РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T16:12

2021-01-24T16:12

2021-01-24T16:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

египет

в мире

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КАИР, 24 янв - РИА Новости. Египет намерен в ближайшие дни зарегистрировать три вакцины от коронавируса, в том числе российского производства, заявила в воскресенье министр здравоохранения Хала Зайд.По ее словам, власти заключили контракты на поставку "100 миллионов доз" различных вакцин. Министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Первыми привьются медики, начиная с понедельника.Россия готова к поставкам вакцины "Спутник V" от коронавируса в Египет, также возможна передача технологий ее производства для налаживания выпуска вакцины в этой арабской стране, заявили РИА Новости 14 января в пресс-службе посольства РФ.По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы более 161 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 126 тысяч человек, скончались 8902 пациента. В ночь на воскресенье минздрав сообщил о 680 новых случаях заболевания и 49 скончавшихся от него.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/vaktsina-1594339174.html

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, египет, в мире