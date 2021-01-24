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СМИ раскрыло подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Москве
СМИ раскрыло подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Москве
Газета "Московский Комсомолец" сообщила подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T02:07
2021-01-24T02:09
россия
новая москва
следственный комитет россии (ск рф)
москва
молдавия
свадьба
происшествия
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Раскрыты подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Москве
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Газета "Московский Комсомолец" сообщила подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве.Ранее в СК рассказали о двойном убийстве на празднике в Новой Москве. Между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте. Позднее сотрудники правопорядка задержали одного из предполагаемых убийц, его пособника ищут.Как сообщает издание, трагедия произошла в загородном клубе в деревне Власово, где справлял свадьбу 54-летний уроженец Молдавии. На второй день празднования во время "танцевального баттла" его брат перешел на молдавский язык, это якобы не понравилось второму участнику соревнования, и в результате между ними завязалась драка. Однако после конфликта празднование продолжилось.Затем, по данным газеты, инициатор потасовки пригласил брата жениха пообщаться на улицу, за ними проследовал и новобрачный. После этого с улицы раздались хлопки, но гости, как пишет издание, приняли их за звуки салюта.Сообщается, что, по словам невесты, инициатор конфликта с супругой стал собираться домой, и женщина пошла провожать их. Выйдя на улицу, невеста увидела тела своего жениха и его брата. Уточняется, что, по некоторым данным, инициатор потасовки для выяснения отношений с новобрачным и его братом мог позвать своего родственника.
https://ria.ru/20201225/ubiystvo-1590993166.html
https://ria.ru/20200928/svadba-1577860378.html
россия
новая москва
москва
молдавия
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россия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), москва, молдавия, свадьба, происшествия

СМИ раскрыло подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Москве

02:07 24.01.2021 (обновлено: 02:09 24.01.2021)
 
© Fotolia / KittyБрошенная невеста
Брошенная невеста - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Fotolia / Kitty
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Газета "Московский Комсомолец" сообщила подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве.
Ранее в СК рассказали о двойном убийстве на празднике в Новой Москве. Между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте. Позднее сотрудники правопорядка задержали одного из предполагаемых убийц, его пособника ищут.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 20:10
Россиянку зверски убили из-за свадьбы
Как сообщает издание, трагедия произошла в загородном клубе в деревне Власово, где справлял свадьбу 54-летний уроженец Молдавии. На второй день празднования во время "танцевального баттла" его брат перешел на молдавский язык, это якобы не понравилось второму участнику соревнования, и в результате между ними завязалась драка. Однако после конфликта празднование продолжилось.
Затем, по данным газеты, инициатор потасовки пригласил брата жениха пообщаться на улицу, за ними проследовал и новобрачный. После этого с улицы раздались хлопки, но гости, как пишет издание, приняли их за звуки салюта.
Сообщается, что, по словам невесты, инициатор конфликта с супругой стал собираться домой, и женщина пошла провожать их. Выйдя на улицу, невеста увидела тела своего жениха и его брата.
Уточняется, что, по некоторым данным, инициатор потасовки для выяснения отношений с новобрачным и его братом мог позвать своего родственника.
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