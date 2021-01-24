https://ria.ru/20210124/svadba-1594330322.html

СМИ раскрыло подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Москве

СМИ раскрыло подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Москве

Газета "Московский Комсомолец" сообщила подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T02:07

2021-01-24T02:07

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россия

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

москва

молдавия

свадьба

происшествия

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Раскрыты подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Москве

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Газета "Московский Комсомолец" сообщила подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве.Ранее в СК рассказали о двойном убийстве на празднике в Новой Москве. Между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте. Позднее сотрудники правопорядка задержали одного из предполагаемых убийц, его пособника ищут.Как сообщает издание, трагедия произошла в загородном клубе в деревне Власово, где справлял свадьбу 54-летний уроженец Молдавии. На второй день празднования во время "танцевального баттла" его брат перешел на молдавский язык, это якобы не понравилось второму участнику соревнования, и в результате между ними завязалась драка. Однако после конфликта празднование продолжилось.Затем, по данным газеты, инициатор потасовки пригласил брата жениха пообщаться на улицу, за ними проследовал и новобрачный. После этого с улицы раздались хлопки, но гости, как пишет издание, приняли их за звуки салюта.Сообщается, что, по словам невесты, инициатор конфликта с супругой стал собираться домой, и женщина пошла провожать их. Выйдя на улицу, невеста увидела тела своего жениха и его брата. Уточняется, что, по некоторым данным, инициатор потасовки для выяснения отношений с новобрачным и его братом мог позвать своего родственника.

https://ria.ru/20201225/ubiystvo-1590993166.html

https://ria.ru/20200928/svadba-1577860378.html

россия

новая москва

москва

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), москва, молдавия, свадьба, происшествия