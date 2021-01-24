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В Екатеринбурге частично ликвидировали пожар в производственном здании
В Екатеринбурге частично ликвидировали пожар в производственном здании
Крупный пожар в производственном здании в Екатеринбурге ликвидировали на 200 квадратных метрах, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T07:54
2021-01-24T07:54
2021-01-24T16:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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происшествия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Крупный пожар в производственном здании в Екатеринбурге ликвидировали на 200 квадратных метрах, сообщает МЧС России.Сообщение о пожаре в производственном здании на промышленной площадке на проспекте Космонавтов в доме 15 П1 поступило утром в воскресенье. Согласно открытым данным, по этому адресу находится компания "Пневмомаш", работающая на рынке пневматического и компрессорного оборудования."Пожар полностью ликвидирован на площади 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, екатеринбург, происшествия