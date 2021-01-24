https://ria.ru/20210124/pozhar-1594337816.html

В Екатеринбурге частично ликвидировали пожар в производственном здании

В Екатеринбурге частично ликвидировали пожар в производственном здании

Крупный пожар в производственном здании в Екатеринбурге ликвидировали на 200 квадратных метрах, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T07:54

2021-01-24T07:54

2021-01-24T16:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Крупный пожар в производственном здании в Екатеринбурге ликвидировали на 200 квадратных метрах, сообщает МЧС России.Сообщение о пожаре в производственном здании на промышленной площадке на проспекте Космонавтов в доме 15 П1 поступило утром в воскресенье. Согласно открытым данным, по этому адресу находится компания "Пневмомаш", работающая на рынке пневматического и компрессорного оборудования."Пожар полностью ликвидирован на площади 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210122/pozhar-1594232910.html

москва

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, екатеринбург, происшествия