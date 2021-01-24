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В Крыму на школьников обрушилась бетонная плита
В Крыму на школьников обрушилась бетонная плита
Бетонная плита на заброшенном недострое в поселке Орловка под Севастополем обрушилась на троих подростков, один из них погиб, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-24T18:28
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следственный комитет россии (ск рф)
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Бетонная плита на заброшенном недострое в поселке Орловка под Севастополем обрушилась на троих подростков, один из них погиб, сообщает пресс-служба крымского главного следственного управления СК России.Трагедия произошла днем в воскресенье.Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия трагедии, а также учреждение, в чьем ведении находится данный объект, и должностные лица, ответственные за соблюдение безопасности на нем.
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следственный комитет россии (ск рф), севастополь, происшествия

В Крыму на школьников обрушилась бетонная плита

18:28 24.01.2021 (обновлено: 05:57 25.01.2021)
 
© РИА-СофИнформБюро СК РФ по Республике Крым Обрушении бетонной плиты на заброшенном недострое в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя
Обрушении бетонной плиты на заброшенном недострое в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА-СофИнформБюро СК РФ по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Бетонная плита на заброшенном недострое в поселке Орловка под Севастополем обрушилась на троих подростков, один из них погиб, сообщает пресс-служба крымского главного следственного управления СК России.
Трагедия произошла днем в воскресенье.

"В результате происшествия двое школьников получили травмы, с которыми госпитализированы в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия трагедии, а также учреждение, в чьем ведении находится данный объект, и должностные лица, ответственные за соблюдение безопасности на нем.
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Следственный комитет России (СК РФ)СевастопольПроисшествия
 
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