https://ria.ru/20210124/obrushenie-1594386060.html

В Крыму на школьников обрушилась бетонная плита

В Крыму на школьников обрушилась бетонная плита

Бетонная плита на заброшенном недострое в поселке Орловка под Севастополем обрушилась на троих подростков, один из них погиб, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-24T18:28

2021-01-24T18:28

2021-01-25T05:57

следственный комитет россии (ск рф)

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Бетонная плита на заброшенном недострое в поселке Орловка под Севастополем обрушилась на троих подростков, один из них погиб, сообщает пресс-служба крымского главного следственного управления СК России.Трагедия произошла днем в воскресенье.Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия трагедии, а также учреждение, в чьем ведении находится данный объект, и должностные лица, ответственные за соблюдение безопасности на нем.

https://ria.ru/20210123/led-1594283391.html

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), севастополь, происшествия