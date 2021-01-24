В Крыму на школьников обрушилась бетонная плита
18:28 24.01.2021 (обновлено: 05:57 25.01.2021)
© РИА-СофИнформБюро СК РФ по Республике Крым Обрушении бетонной плиты на заброшенном недострое в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Бетонная плита на заброшенном недострое в поселке Орловка под Севастополем обрушилась на троих подростков, один из них погиб, сообщает пресс-служба крымского главного следственного управления СК России.
Трагедия произошла днем в воскресенье.
"В результате происшествия двое школьников получили травмы, с которыми госпитализированы в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия трагедии, а также учреждение, в чьем ведении находится данный объект, и должностные лица, ответственные за соблюдение безопасности на нем.
23 января, 15:03В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки