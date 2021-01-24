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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/niderlandy-1594392631.html
В Нидерландах полиция применила водометы на акциях протеста
В Нидерландах полиция применила водометы на акциях протеста
Нидерландская полиция применила силу для разгона протестующих против правительственных мер по борьбе с коронавирусом в Амстердаме и Эйндховене, сообщило местное РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T20:05
2021-01-24T21:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эйндховен
нидерланды
амстердам
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Нидерландская полиция применила силу для разгона протестующих против правительственных мер по борьбе с коронавирусом в Амстердаме и Эйндховене, сообщило местное издание NL Times.По его данным, демонстранты начали кидать в полицейских петарды. После этого силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене и слезоточивый газ. Несколько десятков человек задержали. Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, который ввели в середине декабря. В стране не работают магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны.С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно. Накануне в стране начал действовать комендантский час. С 21:00 до 04:30 на улицах нельзя находиться без веских оснований. По итогам первой ночи полиция задержала за нарушения 25 человек и выписала более 3,6 тысячи штрафов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210117/amsterdam-1593415169.html
эйндховен
нидерланды
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Столкновения голландской полиции с протестующими
Бунтовщики устроили поджоги в центре южного голландского города Эйндховен и забросали полицию камнями в воскресенье на запрещенной демонстрации против мер по блокированию коронавируса. Полицейские ответили слезоточивым газом и водометами, арестовав по меньшей мере 30 человек. Страна находится в жесткой изоляции с середины декабря, которая должна продлиться как минимум до 9 февраля.
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коронавирус covid-19, эйндховен, нидерланды, амстердам, в мире

В Нидерландах полиция применила водометы на акциях протеста

20:05 24.01.2021 (обновлено: 21:20 24.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Нидерландская полиция применила силу для разгона протестующих против правительственных мер по борьбе с коронавирусом в Амстердаме и Эйндховене, сообщило местное издание NL Times.
По его данным, демонстранты начали кидать в полицейских петарды. После этого силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене и слезоточивый газ.
Несколько десятков человек задержали.
Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, который ввели в середине декабря. В стране не работают магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны.
С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно.
Накануне в стране начал действовать комендантский час. С 21:00 до 04:30 на улицах нельзя находиться без веских оснований. По итогам первой ночи полиция задержала за нарушения 25 человек и выписала более 3,6 тысячи штрафов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кадры разгона демонстрантов в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 18:01
В Амстердаме полиция применила водометы на акции протеста
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭйндховенНидерландыАмстердамВ мире
 
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