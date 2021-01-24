https://ria.ru/20210124/niderlandy-1594392631.html

В Нидерландах полиция применила водометы на акциях протеста

В Нидерландах полиция применила водометы на акциях протеста

Нидерландская полиция применила силу для разгона протестующих против правительственных мер по борьбе с коронавирусом в Амстердаме и Эйндховене, сообщило местное РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T20:05

2021-01-24T20:05

2021-01-24T21:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

эйндховен

нидерланды

амстердам

в мире

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Нидерландская полиция применила силу для разгона протестующих против правительственных мер по борьбе с коронавирусом в Амстердаме и Эйндховене, сообщило местное издание NL Times.По его данным, демонстранты начали кидать в полицейских петарды. После этого силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене и слезоточивый газ. Несколько десятков человек задержали. Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, который ввели в середине декабря. В стране не работают магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны.С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно. Накануне в стране начал действовать комендантский час. С 21:00 до 04:30 на улицах нельзя находиться без веских оснований. По итогам первой ночи полиция задержала за нарушения 25 человек и выписала более 3,6 тысячи штрафов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/amsterdam-1593415169.html

эйндховен

нидерланды

амстердам

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Столкновения голландской полиции с протестующими Бунтовщики устроили поджоги в центре южного голландского города Эйндховен и забросали полицию камнями в воскресенье на запрещенной демонстрации против мер по блокированию коронавируса. Полицейские ответили слезоточивым газом и водометами, арестовав по меньшей мере 30 человек. Страна находится в жесткой изоляции с середины декабря, которая должна продлиться как минимум до 9 февраля. 2021-01-24T20:05 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эйндховен, нидерланды, амстердам, в мире